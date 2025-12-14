Barrack: ABD IŞİD'i yok edene kadar Suriye'de kalacak

IŞİD'in Suriye'de düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve bir sivil öldürüldü.

Tom Barrack, Suriye'de iki ABD askeri ve bir sivil tercümanın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD SURİYE'DE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Suriye’de bulunan kısıtlı sayıdaki ABD gücünün temel görevini hatırlatan Barrack, "Güçlerimiz, IŞİD’i bir kez ve tamamen yenmek, yeniden canlanmasını önlemek ve Amerikan vatanını terör saldırılarından korumak amacıyla Suriye’de kalmaya devam ediyor" ifadelerini kaydetti.

IŞİD 3 ABD'liyi öldürdü: Trump'tan 'misilleme' tehdidi!

Bu varlığın yerel Suriyeli ortakları güçlendirdiğini belirten Barrack, ABD’nin Orta Doğu’da büyük ölçekli bir savaşa girmesini engellediğini söyledi.



Saldırının faillerinin bulunması konusunda Suriye hükümetiyle eşgüdüm mesajı veren Barrack, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın, saldırının faillerini belirleme ve hesap sorma konusundaki güçlü kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Birlikte Suriye’deki terörizmi kökten silecek ve Amerikan halkına yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

"IŞİD'İ TAMAMEN YOK EDENE KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Donald Trump’ın "misilleme" mesajına paralel olarak Barrack, "Bu hain saldırıda parmağı olan her bir birey, finansör ve kolaylaştırıcı kararlılıkla takip edilecek, IŞİD tamamen yok edilene kadar bu görevden vazgeçmeyeceğiz. Amerikalılara yönelik her türlü saldırı, hızlı ve amansız bir adaletle karşılık bulacaktır" dedi.