Barrack: ABD IŞİD'i yok edene kadar Suriye'de kalacak

Barrack: ABD IŞİD'i yok edene kadar Suriye'de kalacak
Yayınlanma:
ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’de iki ABD askeri ve bir sivil tercümanın yaşamını yitirdiği terör saldırısını “korkakça bir pusu” olarak nitelendirerek, ABD’nin bölgedeki kararlılığının devam edeceğini vurguladı.

IŞİD'in Suriye'de düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve bir sivil öldürüldü.

Tom Barrack, Suriye'de iki ABD askeri ve bir sivil tercümanın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD SURİYE'DE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Suriye’de bulunan kısıtlı sayıdaki ABD gücünün temel görevini hatırlatan Barrack, "Güçlerimiz, IŞİD’i bir kez ve tamamen yenmek, yeniden canlanmasını önlemek ve Amerikan vatanını terör saldırılarından korumak amacıyla Suriye’de kalmaya devam ediyor" ifadelerini kaydetti.

IŞİD 3 ABD'liyi öldürdü: Trump'tan 'misilleme' tehdidi!IŞİD 3 ABD'liyi öldürdü: Trump'tan 'misilleme' tehdidi!

Bu varlığın yerel Suriyeli ortakları güçlendirdiğini belirten Barrack, ABD’nin Orta Doğu’da büyük ölçekli bir savaşa girmesini engellediğini söyledi.

Saldırının faillerinin bulunması konusunda Suriye hükümetiyle eşgüdüm mesajı veren Barrack, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın, saldırının faillerini belirleme ve hesap sorma konusundaki güçlü kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Birlikte Suriye’deki terörizmi kökten silecek ve Amerikan halkına yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

"IŞİD'İ TAMAMEN YOK EDENE KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Donald Trump’ın "misilleme" mesajına paralel olarak Barrack, "Bu hain saldırıda parmağı olan her bir birey, finansör ve kolaylaştırıcı kararlılıkla takip edilecek, IŞİD tamamen yok edilene kadar bu görevden vazgeçmeyeceğiz. Amerikalılara yönelik her türlü saldırı, hızlı ve amansız bir adaletle karşılık bulacaktır" dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Dünya
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu
IŞİD 3 ABD'liyi öldürdü: Trump'tan 'misilleme' açıklaması
IŞİD 3 ABD'liyi öldürdü: Trump'tan 'misilleme' açıklaması