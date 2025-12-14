IŞİD 3 ABD'liyi öldürdü: Trump'tan 'misilleme' tehdidi!

ABD ordusu bir IŞİD militanının Suriye'de düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD'li askerin ve bir ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), düzenlenen saldırıya ilişkin soysal medya üzerinden bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir IŞİD silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Silahlı saldırgan, çıkan çatışmada öldürüldü." denildi.

Yaşamını yitiren askerlerin kimliklerinin ise, önce ailelere haber verildikten sonra açıklanacağı belirtildi.

Trump duyurdu: İki ülke ateşkesi kabul etti

TOM BARRACK'TAN AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da, sosyal medya hesabı üzerinden saldırıyı kınadıklarını belirten bir açıklama yaptı.

Barrack, "Suriye'nin merkezinde ABD-Suriye hükümeti ortak devriyesine yönelik yapılan korkakça terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. 3 cesur ABD askeri ve sivil personelin kaybını üzüntüyle karşılıyoruz ve saldırıda yaralanan Suriye askerlerinin bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Suriyeli ortaklarımızla birlikte terörizmi yenme kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.

TRUMP: MİSİLLEME YAPACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarına yaptığı kısa değerlendirmede, Suriye'deki saldırının "bir IŞİD saldırısı" olduğunu ifade etti.

Trump, "Suriye'de 3 büyük vatanseverin kaybının yasını tutuyoruz." diye konuştu.

IŞID'la mücadelede Suriye'nin de kendileriyle birlikte yan yana mücadele verdiğini vurgulayan Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da saldırıdan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

"Bu, bize ve Suriye'ye yönelik bir IŞİD saldırısıydı ve çok çok üzücü." diyen Trump, misilleme yapıp yapmayacakları yönündeki bir soruya, "Evet, misilleme yapacağız." yanıtını verdi.

Trump, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise saldırıda 2 asker ve 1 sivil tercümanı kaybetmekten dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını belirtti.

IŞID'ın saldırısının "hem ABD'ye hem de Suriye'ye karşı" olduğunu kaydeden Trump, saldırının Suriye yönetiminin tam kontrolü altında olmayan bir bölgede düzenlendiğine işaret etti.

Trump, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu saldırıdan dolayı son derece öfkeli ve rahatsız." ifadesini kullandı.

SAVUNMA BAKANI HEGSETH'TEN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de X hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'deki saldırıyı kınadı.

"Bu saldırıyı gerçekleştiren cani, bölgedeki müttefik kuvvetler tarafından öldürüldü." ifadesini kullanan Hegseth, ABD askerlerini hedef alan herkesin bunun karşılığını "acımasız şekilde" göreceğini kaydetti.