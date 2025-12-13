Trump duyurdu: İki ülke ateşkesi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya arasında yeniden alevlenen çatışmalarla ilgili kritik bir diplomatik başarıya imza attığını duyurdu. Trump, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, her iki ülkenin liderleriyle yürüttüğü görüşmeler sonucunda ateşkesin sağlandığını belirtti.

Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile uzun süredir devam eden savaşlarının yeniden alevlenmesi konusunda çok verimli bir görüşme yaptım. Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de yardımıyla bu akşam itibarıyla ateşkes ilan etmeyi, benimle ve kendileriyle yapılan orijinal barış anlaşmasına geri dönmeyi kabul ettiler.”

MİSİLLEMELER SAVAŞ RİSKİNİ ARTIRMIŞTI

İki ülke arasındaki gerilimin, başlangıçta bir yol kazasıyla tetiklendiğini belirten Trump, bu olayın çok sayıda Tayland askerinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını, buna karşın Tayland'ın da "çok sert bir şekilde misilleme" yaptığını kaydetti.

Trump, bu durumun büyük bir savaşa dönüşebilecek bir sorun olduğunu ifade ederek, "Her iki ülke de barış ve ABD ile ticarete devam etmeye hazır. Anutin ve Hun ile birlikte, harika ve refah içinde olan iki ülke arasında büyük bir savaşa dönüşebilecek bir sorunu çözmek için çalışmaktan onur duyuyorum" dedi. Trump ayrıca, diplomatik çözüm sürecindeki yardımları için Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e de teşekkürlerini iletti.

Tayland ve Kamboçya arasında ekim ayında ilan edilen ateşkesin birkaç gün önce bozulmasının ardından çıkan çatışmalarda her iki ülkeden toplamda 20’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.