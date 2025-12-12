Suriye'nin Dera ilinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Suriye'nin Dera ilinde patlama! Çok sayıda yaralı var
Yayınlanma:
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde bir düğünde meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişi yaralandı.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde bir düğünde meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişi yaralandı.

Suriye'deki patlamada can kaybı arttı: 6 ölü 140 yaralıSuriye'deki patlamada can kaybı arttı: 6 ölü 140 yaralı

DÜĞÜN SIRASINDA ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU 33 KİŞİ YARALANDI

Suriye resmi haber Ajansı SANA, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin Abidin köyünde düğün sırasında bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Haberde, düğün sırasında aralarında çocukların da yer aldığı 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dera Ulusal Hastanesi Müdürü Dr. Nizar Reşdan, patlamanın ardından yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünya
AI denetimi, milyarderler ve demokrasi
AI denetimi, milyarderler ve demokrasi
Dünyayı sarsan Epstein skandalında fotoğraf arşivi açıldı: İçinden Trump, Clinton, Gates ve Summers çıktı
Dünyayı sarsan Epstein skandalında fotoğraf arşivi açıldı: İçinden Trump, Clinton, Gates ve Summers çıktı