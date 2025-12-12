Suriye'nin Dera ilinde patlama! Çok sayıda yaralı var
Yayınlanma:
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde bir düğünde meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişi yaralandı.
DÜĞÜN SIRASINDA ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU 33 KİŞİ YARALANDI
Suriye resmi haber Ajansı SANA, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin Abidin köyünde düğün sırasında bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.
Haberde, düğün sırasında aralarında çocukların da yer aldığı 33 kişinin yaralandığı bildirildi.
Dera Ulusal Hastanesi Müdürü Dr. Nizar Reşdan, patlamanın ardından yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirtti.
