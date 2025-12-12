Dünyayı sarsan Epstein skandalında fotoğraf arşivi açıldı: İçinden Trump, Clinton, Gates ve Summers çıktı

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki Demokratlar, Cuma günü Jeffrey Epstein'ın malikanesinden, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson ve diğerlerinin de bulunduğu birçok güçlü ismi gösteren fotoğraflar yayınladı.

Pedofil Epstein dosyasında yeni perde: Kız çocuklarının kaçırıldığı adadan ürkütücü görüntüler!

Bu isimler ve diğerleri, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi’nin Epstein’in mal varlığından, yürüttüğü soruşturma kapsamında teslim aldığı yaklaşık 95 bin fotoğrafın içinde yer alıyor. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Cuma sabahı seçilmiş 19 fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı.

"ADALET BAKANLIĞI TÜM DOSYALARI DERHAL YAYIMLAMALI"

Komitenin en üst düzey Demokrat üyesi olan Kaliforniyalı Temsilci Robert Garcia, yaptığı açıklamada, “Jeffrey Epstein ve onun güçlü arkadaşlarının mağdurlarına adalet getirmek ve Beyaz Saray’daki bu örtbası sona erdirmek epey zaman aldı” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu rahatsız edici fotoğraflar, Epstein’in dünyanın en güçlü erkeklerinden bazılarıyla olan ilişkilerine dair daha da fazla soru işareti doğuruyor. Amerikan halkı gerçeği öğrenene kadar durmayacağız. Adalet Bakanlığı tüm dosyaları derhal yayımlamalı”

"TÜM BELGELERİN 19 ARALIK'A KADAR PAYLAŞILMASI GEREKİYOR"

Geçen ay Kongre’nin kabul ettiği yasanın şartlarına göre Adalet Bakanlığı’nın, Epstein ile bağlantılı tüm belgeleri 19 Aralık’a kadar açıklaması gerekiyor.

Cuma günü paylaşılan fotoğraflardan birinde Trump, yüzü karartılmış genç bir kadının yanında görülüyor. Bir diğerinde Trump, Epstein’in yanında bir kadınla sohbet ederken yer alıyor. Üçüncü fotoğrafta ise Trump, yüzleri yine karartılmış kadınların arasında gülümserken görülüyor. Bu karede Trump’ın bir kadının beline kolunu doladığı anlaşılıyor.

Ayrıca fotoğraf grubunda, üzerinde “I’M HUUUUGE!” yazan ve tanesi 4,50 dolardan satılan “Trump prezervatifleri”nin görüntüsü de yer alıyor.

Clinton’a ait imzalı bir fotoğrafta ise Clinton, Epstein ve Epstein’in ortağı Ghislaine Maxwell ile birlikte gülümserken görülüyor. Maxwell, insan kaçakçılığı planındaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezası almıştı.

Bu görüntüler, film yapımcısı Woody Allen’dan muhafazakar stratejist Steve Bannon’a kadar farklı sektörlerden ünlü isimlerle Epstein’in kurduğu uzun ve karmaşık ilişki ağını bir kez daha gözler önüne seriyor. Fotoğraflar, Adalet Bakanlığı’ndan talep edilen belgelerden ayrı olarak, Gözetim Komitesi’nin Epstein’in mal varlığına gönderdiği celp sonrası Capitol Hill’e ulaştırıldı.

Epstein’in bu kamuoyunda tanınmış isimlerle bağlantıları yeni bir ifşa olmasa da, fotoğraflar Epstein’in güçlü insanlarla olan ilişkilerinden ne ölçüde keyif aldığını ortaya koyuyor.

Microsoft’un kurucusu Gates, bir fotoğrafta Prens Andrew olarak bilinen Andrew Mountbatten-Windsor ile gülümserken, bir diğerinde ise bir uçağın önünde bir pilotla birlikte görülüyor. Bu fotoğraf daha önce de yayımlanmıştı.

Eski Hazine Bakanı ve Harvard Üniversitesi’nin eski başkanı Summers, Epstein ile ilişkisi nedeniyle geçtiğimiz aylarda sıkça gazetelerin manşetlerine yer aldı. Kongre soruşturmasına yanıt olarak sunulan yeni belgelerin ardından Summers, Amerikan Ekonomi Derneği’nden men edildi ve Harvard’daki görevlerinden geri çekildi.

Summers, bir fotoğrafta küçük bir uçakta görülüyor.

Trump’ın ilk döneminde baş stratejist olarak görev yapan Bannon, fotoğraflarda Epstein ile bir masada konuşurken ve bir aynanın önünde selfie çekerken görülüyor. Bir başka karede ise Bannon, Allen ile sohbet eder gibi görünüyor.

TRUMP "ALDATMACA" DEMİŞTİ

Trump, Epstein ile ilişkisini yıllar önce sonlandırdığını savundu ve dosyaların yayımlanmasını talep eden girişimleri “aldatmaca” olarak niteledi. Geçen ay tutum değiştirerek, Kongre’deki Cumhuriyetçilere Epstein dosyalarının açıklanması yönünde oy kullanmaları için onay verdi ve yasayı hızla imzaladı.

Mahkemelerin, büyük jüri materyallerinin yayımlanmasının önünü açmasının ardından bu dosyaların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adalet Bakanı Pam Bondi’nin belgeleri kamuoyuna sunması için öngörülen 30 günlük sürenin de sonuna yaklaşılıyor.

Bu arada Clinton, Gözetim Komitesi tarafından ifadeye çağrıldı ancak Kongre soruşturmacılarına ne zaman ifade vereceği henüz belirlenmedi. Trump, Bondi’ye Clinton ve Summers dahil olmak üzere Epstein ile bağlantısı olan Demokratları soruşturma talimatı verdi.

Bondi ise bu süreci yürütmesi için New York Güney Bölgesi ABD Savcısı Jay Clayton’ı görevlendirdi.