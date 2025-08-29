ABD'de eşi benzeri görülmemiş skandal! İstihbarat başkanı Rusya'daki CIA ajanını ifşa etti

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medyada yayımladığı listede Rusya'da görev yapan CIA ajanını deşifre etti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard’ın 19 Ağustos’ta açıkladığı liste, dünya istihabarat tarihine geçecek bir skandala imza attı.

Gabbard, aralarında CIA çalışanlarının da olduğu 37 mevcut ve eski istihbarat görevlisinin güvenlik yetkilerini iptal etti. Listede yer alan yetkililerin büyük çoğunluğunun, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi hakkında istihbarat raporları hazırladığı veya Donald Trump'ın azlini destekleyen bir mektubu imzaladığı belirtiliyor.

Kararın gerekçesi, “istihbaratı siyasallaştırmak, gizli bilgileri sızdırmak ve kuralları ihlal etmek” olarak açıklandı.

Listede yer alan Julia Gurganus’un “gizli görevde” olduğunu öğrenildi. Gurganus’un adı, 2016 seçimlerinde Rusya’nın rolünü inceleyen raporlarda ve 2020’de Senato’nun yayımladığı belgelerde de geçiyor. i. Gurganus’un The Atlantic ve Foreign Affairs gibi dergilerde yazıları bulunuyor.

julia-gurganus.jpg
Julia Gurganus


Eski çalışma arkadaşları, Gurganus’un siyasi bir kimliği olmadığını, Trump’a yönelik açık bir eleştirisinin bulunmadığını vurguladı. ABD basınına konuşan bir analist şu yorumu yaptı:

“Eğer bu onun başına geldiyse, herkesin başına gelebilir. Bundan sonra hiç kimse iktidarın hoşuna gitmeyecek bir rapor yazmaya cesaret edemez.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

