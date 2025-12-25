Bakü'deki gizli Moskova-Tel Aviv görüşmesi ortaya çıktı: İsrail Türkiye'ye karşı Rusya'yı istedi

İsrail devlet televizyonu KAN, Rusya'nın İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması için arabuluculuk yaptığını öne sürdü. KAN'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, iki ülke arasındaki görüşmelere Azerbaycan'ın ev sahipliği yaptığı belirtildi.

RUSYA'NIN ARABULUCULUK İDDİASI

Haberde, "Rusya, ABD'nin onayıyla, İsrail ve Suriye arasında güvenlik anlaşması görüşmelerinde arabuluculuk yapmak için perde arkasında çalışıyor" ifadesi kullanıldı. Rusya'nın geçen ay Lazkiye'ye asker ve teçhizat naklinin, iki ülke ilişkilerindeki iyileşmenin bir göstergesi olduğu ileri sürüldü.

GÖRÜŞMELER BAKÜ'DE YAPILIYOR

Habere göre, bugüne kadar Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Tel Aviv ile Şam arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaptı ve üst düzey yetkililer buraya ziyaretler gerçekleştirdi.

"İSRAİL, TÜRKİYE YERİNE RUSYA'YI TERCİH EDİYOR"

İddiaya göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'nin güneyinde varlık gösterme girişimini engellemek amacıyla, Rus askeri unsurlarının bölgeye konuşlanmasını kabul etmeyi tercih ediyor. Rusya'nın da Suriye'nin güneyinde ve İsrail sınırına yakın bölgelere yeniden asker yerleştirmekle ilgilendiği öne sürüldü.

MÜZAKERELERDE UZLAŞMA ZOR

Haberde, tüm bu arabuluculuk çabalarına rağmen taraflar arasında önemli anlaşmazlıklar olduğu belirtildi. İsrail tarafının, Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılmasını şart koştuğu, Suriye tarafının ise İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini ön koşul olarak ileri sürdüğü aktarıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın da 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, taraflar arasındaki uçurumun genişlediğini söylediği hatırlatıldı.