Bakü'deki gizli Moskova-Tel Aviv görüşmesi ortaya çıktı: İsrail Türkiye'ye karşı Rusya'yı istedi

Bakü'deki gizli Moskova-Tel Aviv görüşmesi ortaya çıktı: İsrail Türkiye'ye karşı Rusya'yı istedi
Yayınlanma:
İsrail medyası, Rusya'nın İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması sağlanması için arabuluculuk yaptığını ve görüşmelerin Bakü'de gerçekleştiğini iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Rusya'nın İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması için arabuluculuk yaptığını öne sürdü. KAN'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, iki ülke arasındaki görüşmelere Azerbaycan'ın ev sahipliği yaptığı belirtildi.

RUSYA'NIN ARABULUCULUK İDDİASI

Haberde, "Rusya, ABD'nin onayıyla, İsrail ve Suriye arasında güvenlik anlaşması görüşmelerinde arabuluculuk yapmak için perde arkasında çalışıyor" ifadesi kullanıldı. Rusya'nın geçen ay Lazkiye'ye asker ve teçhizat naklinin, iki ülke ilişkilerindeki iyileşmenin bir göstergesi olduğu ileri sürüldü.

GÖRÜŞMELER BAKÜ'DE YAPILIYOR

Habere göre, bugüne kadar Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Tel Aviv ile Şam arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaptı ve üst düzey yetkililer buraya ziyaretler gerçekleştirdi.

"İSRAİL, TÜRKİYE YERİNE RUSYA'YI TERCİH EDİYOR"

İddiaya göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'nin güneyinde varlık gösterme girişimini engellemek amacıyla, Rus askeri unsurlarının bölgeye konuşlanmasını kabul etmeyi tercih ediyor. Rusya'nın da Suriye'nin güneyinde ve İsrail sınırına yakın bölgelere yeniden asker yerleştirmekle ilgilendiği öne sürüldü.

Ürdün Suriye’nin güneyini bombaladıÜrdün Suriye’nin güneyini bombaladı

Japonya'dan Suriye'ye 53 milyon dolarlık destekJaponya'dan Suriye'ye 53 milyon dolarlık destek

MÜZAKERELERDE UZLAŞMA ZOR

Haberde, tüm bu arabuluculuk çabalarına rağmen taraflar arasında önemli anlaşmazlıklar olduğu belirtildi. İsrail tarafının, Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılmasını şart koştuğu, Suriye tarafının ise İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini ön koşul olarak ileri sürdüğü aktarıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın da 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, taraflar arasındaki uçurumun genişlediğini söylediği hatırlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Dünya
IŞİD’in sözde Şam valisi yakalandı
IŞİD’in sözde Şam valisi yakalandı
Ürdün Suriye’nin güneyini bombaladı
Ürdün Suriye’nin güneyini bombaladı