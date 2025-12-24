Japonya'dan Suriye'ye 53 milyon dolarlık destek

Japonya'dan Suriye'ye 53 milyon dolarlık destek
Yayınlanma:
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki barışçıl geçiş sürecini desteklemek amacıyla ülkeye 53 milyon dolar değerinde mali yardımda bulunacağını açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Onishi Yohei, 22 Aralık tarihinde Suriye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre Onishi, başkentteki temasları kapsamında Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Onishi Yohei, bu ziyaretin son 15 yıla yakın bir süredir Japonya’dan Suriye’ye gerçekleştirilen ilk üst düzey resmi ziyaret olma özelliği taşıdığını vurguladı.

İKİLİ İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

Görüşmeler sırasında Japonya'nın, Suriye hükümetinin kapsayıcı ve istikrarlı bir geçiş sürecini sağlama yönündeki çabalarını desteklediği belirtildi. İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Onishi, ekonomik iş birliğinin sürdürülmesi konusundaki kararlılığı dile getirdi.

Bu kapsamda, mevcut mali yıl bütçesinden Suriye’ye 53 milyon dolarlık bir kaynak ayrıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

