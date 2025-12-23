Şam’da büyük rezalet! Hakan Fidan konuşurken basın toplantısı bitirildi!

Yayınlanma:
Şam'da, Suriye Geçici Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Şeybani ile ortak basın açıklaması düzenleyen Dışişleri Bakanı Fidan konuşurken, toplantı bir anons ile yarıda kesildi. Hakan Fidan, sözlerinin tercüme edilmesini beklerken basın toplantısının sona erdiğini bildiren anons yapıldı. Şaşkına dönen Fidan, duygularını saklamaya çalışarak kulaklığını çıkardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün Suriye'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulundu.

Son Dakika | Hakan Fidan İbrahim Kalın ve Yaşar Güler Şam'daSon Dakika | Hakan Fidan İbrahim Kalın ve Yaşar Güler Şam'da

Ziyaret kapsamında önce heyet ile geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi, ardından bakanlar ve istihbarat başkanları arasında ayrı görüşmeler yapıldı.

Fidan ile Suriye Geçici Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın açıklaması düzenledi.

yeni-proje-6.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda) ile Suriye Geçici Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sağda)

Fidan ve Şeybani, açıklamalarını bitirince basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya başladı.

Yanıtlanan birkaç sorunun ardından basın toplantısında bulunan Anadolu Ajansı muhabiri, Fidan'a Gazze'ye yönelik sorular yöneltti.

BAKAN FİDAN KONUŞURKEN "TOPLANTI BİTTİ" ANONSU REZALETİ

Fidan kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken, salonda "Basın toplantısının sona erdiğini belirtmek isterim. Sayın bakanlara çok teşekkür ederim" anonsu yapıldı.

Konuşması bölünerek yapılan anonsa karşı Şaşkına dönen Bakan Fidan, duygularını saklamaya çalışarak "toplantı bitti" anonsunun çevirinin aktarıldığı kulaklığı taktı.

Basın toplantısının bittiğine dair anonsla birlikte sözü yarıda kesilen Fidan, duruma karşı herhangi bir yorum yapmadı ve Şeybani ile tokalaşarak toplantı sonu fotoğrafı verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

