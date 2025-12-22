Son Dakika | Hakan Fidan İbrahim Kalın ve Yaşar Güler Şam'da

Son Dakika | Hakan Fidan İbrahim Kalın ve Yaşar Güler Şam'da
Yayınlanma:
Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Dışişleri kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, önümüzdeki günlerde Suriye'nin başkenti Şam’da üst düzey temaslarda bulunacak.

Ziyaretin, Esad yönetiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünden sonra gerçekleşeceği bildirildi. Görüşmelerde, Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yılı kapsamlı biçimde değerlendirilecek. Özellikle 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanma süreci ve Türkiye’nin güvenlik öncelikleri masada olacak.

Suriye'nin güneyinde, İsrail’in saldırıları nedeniyle ortaya çıkan yeni güvenlik riskleri de gündeme alınacak. Ayrıca iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda, terör örgütü IŞİD’ın bölgede yeniden güç kazanmasının önüne geçmek için iş birliği alanları tartışılacak.

Görüşmelerde güvenlik konularının yanı sıra, Suriye’nin yeniden inşası için yürütülen projeler ve kapasite geliştirme çabaları da ele alınacak. Bu kapsamda, Suriye'nin geçici hükümetiyle yürütülen teknik ve altyapı projelerinin gözden geçirilmesi bekleniyor.

BÜYÜKELÇİ GÖREVE BAŞLIYOR

Ziyaret sırasında Türkiye’nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da görevine başlayacak. Yılmaz’ın atanmasıyla birlikte, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

İktidar medyası Suriye operasyonu için kronometre başlattıİktidar medyası Suriye operasyonu için kronometre başlattı

10 MART MUTABAKATIN İÇİN MESAJLAR GİTMİŞKEN

Suriye'deki yönetim ile SDG'nin birleşmesi için Türkiye, 10 Mart mutabakatı hatırlatmasını sık sık yapıyor.

Suriye'deki sürecin Türkiye'deki İmralı Süreci ile ilgili olduğu de değerlendiriliyor.

SDG tarafının mutabakata uyması için de sık sık iktidar medyasında 31 Aralık hatırlatması yapılıyor.

Verilen süreden kısa bir süre önce de bu görüşme dikkat çekti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

