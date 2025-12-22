İktidar medyası Suriye operasyonu için kronometre başlattı

Terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'ye verilen mesajların ardından sınır ötesinde Türk askeri araçlarının sevkiyatı görüntüleri 'operasyon mu geliyor?' sorusunu gündeme getirmişti. MSB kaynaklarının “Rutin faaliyet dışında bir şey yok” açıklamasına rağmen iktidar medyası Suriye'ye operasyon için kronometre başlattı.

Yurt içinde iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreçte adımlar atılmaya devam ederken gözler Suriye'de. On binlerce mensubu olan SDG'nin, Şam hükümetine entegre olmasını kapsayan 10 Mart mutabakatının bir an önce uygulanması Türkiye'nin 'kırmızı çizgilerinden' birisi durumunda.

Şara ile SDG Lideri Abdi arasında imzalanan mutabakat gereğince SDG Suriye Ordusu'na entegre olacaktı. Ancak aradan geçen süreye rağmen bu mutabakat henüz uygulanmadı. Zaman zaman YPG ile Suriye Ordusu arasında çıkan çatışmalarla 'Türkiye Suriye'ye operasyon yapacak mı?' sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

İKTİDAR MEDYASI KRONOMETRE BAŞLATTI

Aralık ayının başlarında TSK'nın Suriye'de kontrol ettiği bölgelere yaptığı sevkiyatın ardından 'operasyon geliyor' söylemleri ortaya atıldı. MSB ise konu hakkında yaptığı açıklamada bu sevkiyatın rutin faaliyet olduğunu kaydetmişti.

Ancak iktidar medyasından Türkiye gazetesinde bugün '9 gün kaldı' şeklinde bir haber girildi. Habere göre YPG, entegrasyon sürecini uzatmak için bahaneler üretmeye çalışıyor, 1 yıl süre diyerek süreci 10 Mart'a kadar uzatma peşinde.

Haberde yer alan bilgilere göre Ankara'nın 'acele edilmesi' uyarılarının ardından YPG kendilerine operasyon yapılmasın diye 31 Aralık tarihine adar küçük bir adım atmanın peşinde.

