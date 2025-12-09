Mehmetçik Suriye'ye girdi: Şara da ek birlikleri gönderdi

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’nun 5–6 Aralık’ta Şam’ı ziyaretinin ardından Zeytindalı Harekatı bölgesinde hareketli saatler yaşanıyor.

MSB kaynaklarının “Rutin faaliyet dışında bir şey yok” açıklamasıyla sevkiyatı doğrulamasının ardından TSK, Suriye’nin kuzeyine ek zırhlı birlikleri yola çıktı. Sevkiyata ilişkin görüntüler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'ye yaptığı uyarıyı akıllara geldi.

MEHMETÇİK SURİYE'YE GİRDİ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Zeytin Dalı Harekât alanından Afrin bölgesine geçiş yapan Mehmetçik, bölgede konuşlu olan kuvvetlere takviye birlik olarak gönderildi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre TSK zırhlı araçları, Münbiç hattına doğru ilerliyor. Konvoyların Deyr Ballut ve Advaniyah sınır kapılarından gece saatlerinde Suriye topraklarına girdiği ifade edildi.

Sevkiyata Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 2. Ordu Komutanlığına bağlı 7. Kolordu Komutanlığına ait zırhlı birliklerin katıldığı kaydedildi. Mehmetçiğe, insansız hava araçları da (İHA) eşlik etti. Bölgeden alınan görüntüler anında harekât komuta merkezine aktarılıyor. Birlikler belirlenen plana göre sevk ve idare ediliyor.

Suriye’deki hareketlilik, terör örgütü SDG’ye “taviz yok” mesajı olarak yorumlanıyor. İktidara yakın Yeni Şafak'ın yazarı Yahya Bostan'ın kaynaklarından aktardığı bilgilere göre ise SDG’nin yıl sonuna kadar Şam’a entegre olması, anlaşmanın koşullarını yerine getirmesi isteniyor. Amaç çatışma olmadan, kan dökmeden bunu yapmak. SDG bunu kabul etmediği için, örgütü adım atmaya zorlayacak, uyarı niteliği taşıyacak -ilk aşama- askeri hamle gündeme gelebilir. Türkiye-Suriye güvenlik anlaşmasının bir gereği olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki görünürlüğü artabilir.

Birinci aşama gerçekleştikten sonra SDG yine adım atmazsa, -ikinci aşamada- yılbaşından itibaren, aşiretlerin (belki Barzani’ye yakın gruplarla birlikte) Şam’a entegrasyon sağladığı, topyekün askeri müdahale perspektifi taşıyan son ve güçlü vuruş yapılabilir. Zaman ve zemin daralıyor. Yol yakınken SDG uyarılara kulak asmalı.

ŞARA DA EK BİRLİKLERİ GÖNDERDİ

Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın aktardıklarına göre de yıl biterken SDG’den herhangi bir iyi niyet adımı görmeyen Şam’ın ve Ankara’nın masasındaki kum saatinde kum tanelerinin çoğunluğu artık yukarıda değil. Kum saati durduğunda yalnızca zaman değil, oyunun kuralları da değişmiş olacak.

Mehmetçiğin konvoyunun Münbiç hattına doğru ilerlediği belirtilirken, Şam yönetimi de eş zamanlı olarak terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG’nin kontrolündeki Deyrizor’a ek birlikler gönderdi.

Milliyet'ten Uğur Yıldırım'ın haberine göre; yerel medya kaynakları, SDG/YPG’nin Rakka, Tabka, Deyr Hafir ve Menbiç şehirlerine doğru takviye kuvvet sevkiyatını artırdığını aktarırken, Fırat’ın batısında Yeni Suriye Hükümeti’nin de adeta askeri seferberlik ilan ettiği belirtiliyor. Fırat nehri kuzey-güney ekseninde uzanan hat boyunca yaklaşık bir aydır askeri hareketlilik yaşanıyor. Suriye ordusunun 62, 66, 72, 80, 86’ıncı tümenlerindeki askerlerin izine çıkmasına izin verilmiyor. Her tümende yaklaşık 12 bin asker olası savaş için hazırlanıyor. Bölgeye askeri sevkiyat yapılıyor. Ağır silahlar taşınıyor. YPG’li teröristlerin attığı her adım izleniyor. Bir yandan da Fırat’ın batısındaki Arap Aşiretlerle görüşme trafiği sürüyor.

Rudaw’a konuşan terör örgütü SDG elebaşı Ebu Ömer İdlibi, “Şu ana kadar sahada tehlike arz eden herhangi bir gelişme yaşanmamış, Türk güçleri doğrudan Münbiç’e girmemiş” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sevkiyattan bir gün önce Katar’ın başkenti Doha’da yaptığı açıklamalarda, “SDG, Suriye devlet kurumlarına entegre olacağına yönelik herhangi bir sinyal vermiyor” demiş, Suriye hükümetinin SDG’yle kendi anlaşmalarını yapabileceklerini belirterek şunları söylemişti:

“Türkiye’nin çıkarlarının ve güvenliğinin aksi yönünde konuşlandırılmış bütün unsurların çıkarılması gerekiyor. SDG komuta ve kontrolün tek bir yerden gelmesi gerektiğini anlamalı. Hiçbir ülkede iki ayrı ordu olamaz. Tek bir ordu ve komuta kademesi olabilir."