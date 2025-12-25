Ürdün Suriye’nin güneyini bombaladı

Ürdün Suriye’nin güneyini bombaladı
Yayınlanma:
Ürdün, Suriye'nin güneyindeki sınır bölgesinde silah ve uyuşturucu şebekelerini hedef alan hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Suriye medyası ise bölgedeki noktaların bombalandığını duyurdu.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin güneyindeki sınır bölgesine yönelik hava operasyonları düzenlendiğini bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, bu saldırılarla çok sayıda silah ve uyuşturucu tacirinin etkisiz hale getirildiği iddia edildi.

ÜRDÜN: HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİK

Ürdün tarafından yapılan açıklamada, "Belirlenen tesisler, doğru istihbarat bilgisi ve bölgesel ortaklarla koordinasyon içinde imha edildi" ifadeleri kullanıldı. Saldırılarda, uyuşturucu ve silah tacirlerinin kullandığı çok sayıda atölye ve üretim yerinin hedef alındığı belirtildi.

SÜVEYDA’NIN DOĞUSU BOMBALANDI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye ise, Ürdün'e ait olduğu tahmin edilen savaş uçaklarının es-Suveyda vilayetinin doğusundaki noktaları bombaladığını duyurdu. Kanal, "İsyancı çetelerin kontrolündeki bölgede uyuşturucu deposunun bulunduğu bir çiftliğin bombalandığını" aktardı. Şam yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Japonya'dan Suriye'ye 53 milyon dolarlık destekJaponya'dan Suriye'ye 53 milyon dolarlık destek

Suriye'ye operasyon konuşulurken gelen flaş iddia: Öcalan yeni mektup yazdıSuriye'ye operasyon konuşulurken gelen flaş iddia: Öcalan yeni mektup yazdı

SINIR GÜVENLİĞİ İDDİASI

Ürdün güvenlik güçleri, Suriye ve Irak'taki koşullardan faydalanarak uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmaya çalışan şebekelere yönelik operasyonlarını sık sık duyuruyor. Son hava saldırıları da bu kapsamda gerçekleştirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Dünya
ABD'nin vize kısıtlamasına Avrupa'dan tepki: Bu kararı geri çekin!
ABD'nin vize kısıtlamasına Avrupa'dan tepki: Bu kararı geri çekin!
Netanyahu'dan Hamas'a 'ihmal' tehdidi!
Netanyahu'dan Hamas'a 'ihmal' tehdidi!