Suriye'ye operasyon konuşulurken gelen flaş iddia: Öcalan yeni mektup yazdı

İktidarın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürüttüğü sürecin en kritik virajlarından biri olan SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda takvim daralıyor. Ankara, örgüt bünyesindeki Türkiye, Irak ve İran kökenli unsurların sınır dışı edilmesini kırmızı çizgi olarak belirlerken, İmralı hattında dikkat çekici bir gelişme yaşandığı iddia ediliyor.

Öcalan'ın 'darbe' sözleri MHP'nin raporunda! Tam olarak bunları söylemiş

8 BİNDEN FAZLA "YABANCI" UNSUR TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, SDG’nin yaklaşık 50 bin kişilik mevcudu bulunuyor. Bu sayının 8 bin ile 8 bin 500 kişilik kısmının Suriyeli olmadığı; büyük çoğunluğunun Kuzey Irak ve Türkiye’den bölgeye giden örgüt üyelerinden oluştuğu belirtiliyor.

Ankara ve Şam yönetimleri, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinde Suriyeli olmayan bu unsurların kapsam dışı tutulması konusunda tam bir mutabakat sağlamış durumda. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçtiğimiz günlerde net konuşarak, "Suriyeli olmayan unsurların SDG’den çıkarılmasını ve derhâl ayrılmalarını istiyoruz. Türkiye’nin çıkarlarının ve güvenliğinin aksi yönünde konuşlandırılmış bütün unsurların çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

SDG ve Suriye güçleri arasında çatışma çıktı

İMRALI’DAN "AYIKLAMA" TALİMATI İDDİASI

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alana habere göre, süreçle ilgili en çarpıcı iddia İmralı cephesinden geldi. Güvenlik birimlerinin İmralı’da Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmelerde, yabancı unsurların tasfiyesi konusunun masaya yatırıldığı belirtiliyor. Türkiye’nin "olmazsa olmaz" şartı olarak sunduğu bu ayıklama süreci için Öcalan’ın, SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye bir mektup yazdığı ifade ediliyor. İddiaya göre mektupta, Suriye kökenli olmayan kadroların örgüt bünyesinden çıkarılması yönünde telkinler yer alıyor.

DÖNÜŞ İÇİN HUKUKİ ZEMİN HAZIRLIĞI

SDG’nin bu unsurları ayıklaması durumunda, Türkiye’nin bu gelişmeyi "Terörsüz Türkiye" projesi kapsamında atılacak hukuki adımlar için önemli bir eşik olarak kabul edeceği belirtiliyor. Planlamaya göre, SDG’den çıkarılacak Türk kökenli örgüt üyeleri, istemeleri halinde Türkiye’ye dönüş yapabilecek. Bu grubun, çıkarılması planlanan yeni hukuki düzenlemelerden yararlanmasının önünün açılacağı da konuşulanlar arasında.

10 MART MUTABAKATI VE TAKVİMDE SARKMA BEKLENTİSİ

Şam yönetimi ile SDG arasında varılan 10 Mart mutabakatı, entegrasyonun ay sonuna kadar tamamlanmasını öngörüyordu. Ancak sahadaki gelişmeler ve teknik detaylar nedeniyle güvenlik kaynakları bu takvimin sarkabileceğini öngörüyor. SDG’nin Şam ordusuna katılımının sağlanması için bazı teknik pürüzlerin giderileceği yeni bir takvimin belirlenmesi bekleniyor.

KUZEY IRAK’TA HEDEF ŞUBAT SONU

Suriye hattında diplomasi ve istihbarat trafiği sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik baskısını da devam ettiriyor. Güvenlik kaynakları, örgüt kamplarının boşaltılmasına yönelik net bir takvim belirledi.