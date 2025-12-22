SDG ve Suriye güçleri arasında çatışma çıktı

SDG ve Suriye güçleri arasında çatışma çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Suriye'nin Halep kentinde SDG ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktı. Olayla ilgili yapılan açıklamada aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma çıktı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

HALEP'TE ÇATIŞMA ÇIKTI

Anadolu Ajansı'nın Suriye yerel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; SDG Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgesi yakınlarındaki Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya saldırdı.

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde bulunan SDG unsurları, önceden yapılan anlaşmalara rağmen Suriye ordusunun kontrol noktalarına ateş açtı.

Son Dakika | Hakan Fidan'dan net mesaj: SDG Suriye'ye entegre olmalıSon Dakika | Hakan Fidan'dan net mesaj: SDG Suriye'ye entegre olmalı

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Açıklamada "Bu olayda İç Güvenlik Kuvvetlerinden bir, ordudan bir kişi yaralandı. Ayrıca sivil savunma personeli ve siviller arasında da yaralılar var" ifadeleri kullanıldı.

ŞAM YÖNETİMİ BÖLGEYE EK SEVKİYAT BAŞLATTI

Şam yönetimi Halep’e ağır silahlar ve zırhlı araçlar sevk etmeye başladı.

Suriye ajansı SANA'nın belirttiğine göre; SDG güçlerinin sivillere yönelik saldırısı nedeniyle bölgedeki mahalleler tahliye ediliyor.

Kaynak:AA, Haber Merkezi

Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Dünya
Çin, Batı’nın tekelini kırmaya yaklaşıyor: ABD yıllardır bunu engellemeye çalışıyordu!
Çin, Batı’nın tekelini kırmaya yaklaşıyor: ABD yıllardır bunu engellemeye çalışıyordu!
Neonaziler tarafından katledilmişti: Ramazan Avcı 40'ıncı ölüm yıl dönümünde anıldı
Neonaziler tarafından katledilmişti: Ramazan Avcı 40'ıncı ölüm yıl dönümünde anıldı