SDG ve Suriye güçleri arasında çatışma çıktı

Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma çıktı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

HALEP'TE ÇATIŞMA ÇIKTI

Anadolu Ajansı'nın Suriye yerel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; SDG Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgesi yakınlarındaki Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya saldırdı.

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde bulunan SDG unsurları, önceden yapılan anlaşmalara rağmen Suriye ordusunun kontrol noktalarına ateş açtı.

Son Dakika | Hakan Fidan'dan net mesaj: SDG Suriye'ye entegre olmalı

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Açıklamada "Bu olayda İç Güvenlik Kuvvetlerinden bir, ordudan bir kişi yaralandı. Ayrıca sivil savunma personeli ve siviller arasında da yaralılar var" ifadeleri kullanıldı.

ŞAM YÖNETİMİ BÖLGEYE EK SEVKİYAT BAŞLATTI

Şam yönetimi Halep’e ağır silahlar ve zırhlı araçlar sevk etmeye başladı.

Suriye ajansı SANA'nın belirttiğine göre; SDG güçlerinin sivillere yönelik saldırısı nedeniyle bölgedeki mahalleler tahliye ediliyor.