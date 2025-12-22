Son Dakika | Hakan Fidan'dan net mesaj: SDG Suriye'ye entegre olmalı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Fidan, "Suriye’nin istikrarı için her türlü desteği veriyoruz, SDG, Suriye'de entegre olmalı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

"SDG SURİYE'YE ENTEGRE OLMALI"

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar bu şekilde:

"Türkiye olarak bizim Suriye'nin istikrarına verdiğimiz önemi biliyorsunuz. Bunun için elimizden gelen bütün yardım ve işbirliğini göstermeye her zaman hazırız. SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde gerçekleştiriyor olması entegrasyonu uzatıyor. SDG Suriye ordusuna entegre olmalı.

Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin sonuçlanmasını istiyoruz. Bu, bölgesel istikrar için önemli. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasına son vermesi gerekiyor. Şam artık uluslararası koalisyonun bir parçası. Görüşmelerde Türkiye'nin Şam ve koalisyonla birlikte neler yapabileceği ve ne tür desteklerin sağlanabileceği üzerinde duruldu."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

