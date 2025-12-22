Son Dakika | Hakan Fidan'dan net mesaj: SDG Suriye'ye entegre olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

Son Dakika | Hakan Fidan İbrahim Kalın ve Yaşar Güler Şam'da

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar bu şekilde:

"Türkiye olarak bizim Suriye'nin istikrarına verdiğimiz önemi biliyorsunuz. Bunun için elimizden gelen bütün yardım ve işbirliğini göstermeye her zaman hazırız. SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde gerçekleştiriyor olması entegrasyonu uzatıyor. SDG Suriye ordusuna entegre olmalı.

Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin sonuçlanmasını istiyoruz. Bu, bölgesel istikrar için önemli. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasına son vermesi gerekiyor. Şam artık uluslararası koalisyonun bir parçası. Görüşmelerde Türkiye'nin Şam ve koalisyonla birlikte neler yapabileceği ve ne tür desteklerin sağlanabileceği üzerinde duruldu."