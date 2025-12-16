Öcalan'ın 'darbe' sözleri MHP'nin raporunda! Tam olarak bunları söylemiş

Meclis'teki komisyondan AKP-MHP ve DEM'den oluşan 3 kişilik heyetin İmralı'da terör örgütü PKK lideri Öcalan işle yaptığı görüşmenin ardından ortaya Şamil Tayyar tarafından atılan bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü.

Şamil Tayyar'dan Bahçeli'ye 'darbe' uyarısı! Öcalan'ın sözlerini hatırlattı

Öcalan'ın süreç başarılı olmadığı takdirde 'darbe mekaniği devreye girer' sözünü Bahçeli için kullandığını öne süren Tayyar, bu sözleri ile yeni bir polemik konusunun da fitilini ateşlemişti.

Süreç kapsamında kurulan komisyonun dinleme faaliyetlerini Öcalan ile sonlandırmasının ardından partiler raporlarını komisyona sunmaya devam ediyor. DEM ile MHP'nin ardından AKP ile CHP'nin de hafta sonuna kadar raporlarını sunması bekleniyor.

Öcalan'ın 'Bahçeli'ye darbe' sözlerini ortaya atan Şamil Tayyar konuştu! Bahçeli 'faso fiso' demişti

MHP’li Feti Yıldız, AKP’li Hüseyin Yayman ve DEM’li Gülistan Koçyiğit’in İmralı’da Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmenin en tartışmalı bölümünde Koçyiğit, 28 Kasım’da Mezopotamya Haber Ajansı’na verdiği röportajda 'darbe mekaniği devreye girer' sözleri şu şekilde olmuştu:

“(Öcalan) Bu sürecin başarılı olması gerektiğini, başarılı olmasını istemeyen yapılar olduğunu, en azından bir darbe mekaniği vurgusunu dile getirdi. Yani bu süreç başarılı olmazsa en nihayetinde yine bir darbe mekaniğinin devreye girebileceğine dair bir tehlikeye dikkat çekti. … Başarısızlık konusunda en genel değerlendirmesi ise şuydu: ‘Başarısız olması durumunda darbe mekaniği devreye girecektir ve bu en nihayetinde birçok kesime de yönelecektir’ dedi.”

ÖCALAN'IN DARBE SÖZLERİ MHP'NİN RAPORUNDA!

Komisyona süreç hakkında 120 sayfalık bir rapor sunan MHP'nin raporunda MHP’li Feti Yıldız ve AKP’li Hüseyin Yayman’ın Öcalan’a kurduğu cümleler yer aldı.

Nefes'ten Aytunç Erkin o kısımları bugün köşe yazısında açıkladı. MHP'nin 120 sayfalık raporunda Öcalan'a şunların dediği aktarıldı:

"Kendisine, Türkiye için hiçbir zaman gerçekleşmeyecek iddialarda bulunmanın süreci sabote etmek olacağını, buna dikkat etmek gerektiğini belirtilen ifadelerde bulunulmuştur."

120 sayfalık raporda 'Önce silahlar mı bırakılacak sonrasında mı adımlar atılacak' tartışmasının da Öcalan ile konuşulduğu yer aldı:

“Tarihsel gerçekliği bilen bir heyet olarak terörsüz Türkiye gerçekleşecekse Türkiye’nin pratik ve somut adımları bekliyor olduğunun söylenmesi üzerine Abdullah Öcalan, pozitif hamleler ve adımlar peşinde olduğunu ifade etmiştir. Somut adımlar konusunda bir direnç bulunduğunu çünkü örgütün merkezinin Kandil’den Suriye sahasına taşımasının sorunu çözmediği ifade edilmesi üzerine kendisinin örgütün lideri olarak her saha için kesin talimat vermesi gerektiğini, bu adımlar gerçekleştiğinde yeni bir iklimin oluşacağını ifade etmiştir. Abdullah Öcalan, ayrıca, ‘Bu soruyu defaatle sordunuz’ diyerek sözlerinin arkasında olduğunu, sürecin başarıya ulaşması için tüm gayretini ortaya koyduğunu, imkânlar ölçüsünde de gayret göstermeye devam edeceğini