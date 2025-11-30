Şamil Tayyar'dan Bahçeli'ye 'darbe' uyarısı! Öcalan'ın sözlerini hatırlattı

Süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyon tartışmaların gölgesinde AKP-MHP ve DEM'den oluşan heyetini İmralı'ya gönderip PKK terör örgütü Lideri Öcalan ile görüştürdü. Görüşmenin yankılar hala devam ediyor. Tutanakların açıklanıp açıklanmayacağı merak edilirken bu soru hükümet tarafından henüz yanıtlanmadı.

Sürece karşı AKP içinden en dikkat çeken yorumlar eski vekilleri olan Şamil Tayyar'dan gelmeye devam ediyor. Tayyar bugün TV100 ekranlarında gazeteci Talat Atilla'nın programına konuk oldu. Tayyar, Öcalan'ın İmralı Heyeti'ne 'Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak' dediğini öne sürdü.

"Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor"

"EN BÜYÜK ENGEL DEM"

DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in görüşmeye dair yaptığı açıklamaların gizliliği ihlal ettiğini savunan Tayyar, sürecin önündeki en büyük engelin de DEM Parti olduğunu şu sözler ile savundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan Devlet Bey’e bu sürecin akamete uğramaması için elinden geldiğince zerafetle davranıyor. Bazen toplumun belli bir kesiminide rahatsız edecek bir şekilde bile iddialı cümleler kullanıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen aynı hassasiyeti karşı tarafta yani DEM’de göremiyoruz. Bu sürecin önündeki en önemli engellerden birisi DEM. En son İmralı ziyaretiyle ilgili Cumhur İttifakı, görüşmenin gizliliğine olağanca dikkat gösterirken DEM Parti gitti PKK’nin yayın organlarına her şeyi anlattı"

KOÇYİĞİT'İN AÇIKLAMALARI

Yılan hikayesine dönen İmralı ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan DEM Partili Koçyiğit şu ifadeleri kullanmıştı: