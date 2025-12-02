Öcalan'ın 'Bahçeli'ye darbe' sözlerini ortaya atan Şamil Tayyar konuştu! Bahçeli 'faso fiso' demişti

İmralı Süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun İmralı'ya giderek terör örgütü PKK ile görüşmesinin ardından heyette yer alan DEM Partili Gülistan Koçyiğit konuşulanları Mezopotamya Ajansına anlatmıştı.

Öcalan o görüşmede süreç hakkında konuşurken yankısı hala devam eden 'darbe' sözlerini ifade etti.

"DARBE MEKANİĞİ DEVREYE GİRER"

Koçyiğit yaptığı açıklamada Öcalan'ın sürecin başarılı olmaması halinde darbe mekaniğinin devreye gireceğini şu sözler ile aktarmıştı:

Sayın Öcalan’ın bütün değerlendirmesi sürecin başarısı içindi. Sürecin başarılı olması için gereklerine dikkat çekti ve bu sefer başarmak gerektiğine dair özel bir değerlendirmesi oldu. Başarısızlık konusunda en genel değerlendirmesi ise şuydu: ‘Başarısız olması durumunda darbe mekaniği devreye girecektir ve bu en nihayetinde birçok kesime de yönelecektir’ dedi. Ve bir önceki çözüm sürecini, yani 2013–2015 yılları arasındaki çözüm sürecini ve oradaki çözüm karşıtı odakların süreci nasıl sabote ettiğini kısaca hatırlattı. Bugün de bunun olmaması için mutlaka süreci başarmak gerektiğini söyledi.

TAYYAR O SÖZLERİN BAHÇELİ İÇİN OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında Öcalan'ın bu sözlerinin Bahçeli için olduğunu öne sürüp şu ifadeleri kullandı:

"Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor"

BU SÖZLERİN ARDINDAN AKP'LİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Tayyar'ın bu sözlerinin ardından AKP'li Mehmet Metiner sosyal medya hesabından açıklama yaparak MHP'lilerin bu sözler karşısında 'saçmalamış' dediğini ifade etmiş, bu sözlerin ardından Tayyar'dan Metiner'e hayli sert tepki verilmişti.

BAHÇELİ FASO FİSO DEDİ

MHP Lideri Bahçeli bugün grup toplantısından önce Türkgün gazetesine verdiği röportaj ile gündem oldu. Tayyar'ın ortaya attığı darbe imalarının kendisine yapıldığı sözlerine 'faso fiso' dedi.

"Şahsımla ilgili olarak da terörsüz Türkiye başarılı olmazsa, MHP içinden darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. Hasılı kelam bunların hepsi fasa fiso, fuzuli ve bayatlamış söz oyunları. Geçelim bir kalemde, önümüze bakalım iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez."

DARBE SÖZLERİNİ ORTAYA ATAN TAYYAR KONUŞTU

Öcalan'ın darbe sözlerini aslında Bahçeli'ye dediğini ortaya atan Tayyar, Bahçeli'nin 'faso fiso' sözlerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tayyar Öcalan'ın iddialarının Bahçeli tarafından ciddiye alınmadığını, Bahçeli'nin bu sözlerinden ders alınması gerekildiğini belirtti.

