Metin Göktepe katledilişinin 30'uncu yılında mezarı başında anıldı

Metin Göktepe katledilişinin 30'uncu yılında mezarı başında anıldı
Yayınlanma:
Haber takibi sırasında gözaltına alınan ve sorguda polisler tarafından dövülerek katledilen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, 30'uncu ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

8 Ocak 1996 tarihinde, cezaevinde öldürülen iki tutuklunun cenazelerini muhabir olarak takip ederken gözaltına alınan ve daha sonra gözaltında dövülerek katledilen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı.

Anmaya Göktepe'nin meslektaşları, insan hakları savunucuları, siyasi parti temsilcileri ve Göktepe'nin yakınları katıldı.

Gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin ATK raporu tamamlandı: Çok sayıda darp ve kırık varGazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin ATK raporu tamamlandı: Çok sayıda darp ve kırık var

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
Son Dakika | Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu çıktı
Son Dakika | Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu çıktı
İzmir'de fırtına kabusu! Ağaçlar kökünden söküldü: Arabaların üzerine devrildi!
İzmir'de fırtına kabusu! Ağaçlar kökünden söküldü: Arabaların üzerine devrildi!
Son dakika | İstanbul'da lodos tekne batırdı
Son dakika | İstanbul'da lodos tekne batırdı