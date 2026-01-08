Metin Göktepe katledilişinin 30'uncu yılında mezarı başında anıldı
Yayınlanma:
Haber takibi sırasında gözaltına alınan ve sorguda polisler tarafından dövülerek katledilen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, 30'uncu ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.
8 Ocak 1996 tarihinde, cezaevinde öldürülen iki tutuklunun cenazelerini muhabir olarak takip ederken gözaltına alınan ve daha sonra gözaltında dövülerek katledilen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı.
Anmaya Göktepe'nin meslektaşları, insan hakları savunucuları, siyasi parti temsilcileri ve Göktepe'nin yakınları katıldı.
Ayrıntılar geliyor...