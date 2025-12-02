Son Dakika | Bahçeli'den çok kritik Öcalan ve Barzani açıklamaları

Gözler partisinin grup toplantısındayken MHP lideri Devlet Bahçeli, partisine yakın yayın organı Türkgün'e gündeme dair kritik açıklamalar yaptığı bir röportaj verdi. Bahçeli, Türkiye’nin güvenlik politikaları, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelere ilişkin konuştu.

Bahçeli’ye “Terörsüz Türkiye süreci nasıl ilerliyor?”, “Kimler bu süreci sabote etmek istiyor?”, “KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına yanıtı ne oldu?”, “Barzani’nin Şırnak’ta ağırlanmasını nasıl değerlendirdi?” gibi sorular soruldu.

MHP lideri, Abdullah Öcalan’dan gelen "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer" iddiasına da yanıt verdi.

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli konu başlıklarına dair şu ifadeleri kullandı:

'DARBE İDDİALARI FASO FİSO'

"Şahsımla ilgili olarak da terörsüz Türkiye başarılı olmazsa, MHP içinden darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. Hasılı kelam bunların hepsi fasa fiso, fuzuli ve bayatlamış söz oyunları. Geçelim bir kalemde, önümüze bakalım iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez."

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EGEMENLİĞİ ÇİĞNENMİŞTİR'

"Barzani'nin misafir olarak katılımına diyeceğim bir şey yoktur. Ağırlanması milletimizin alicenaplığının ve misafirperverliğinin alametidir. Fakat Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik hak ve hukuku maalesef çiğnenmiştir. Adına ister protokol kuralları deyin, ister teamül deyin ne var ne yok ihlal edilmiştir. Barzani'nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır.

'TEK KELİMEYLE REZALETTİR'

Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyetinin vakarına saygınlığına, tarihi itibarına ve egemen vasfına taammüden saldırıdır. Türk milletinin helali hakkı olan ve şehit kanlarıyla sınırları çizilen aziz vatanımızın hiçbir şekilde tartışmaya açılmasına, üzerinden hesap yapılmasına, siz ve şaibeye havale edilmesine tahammül edemeyiz."

