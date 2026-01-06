İmamoğlu'ndan 79'uncu adrese Livaneli'li davet!

CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 79'uncusu İstanbul Beykoz'da düzenlenecek.

Yeni yılda İstanbul'da düzenlenecek olan ilk İstanbul mitingi öncesinde CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yurttaşlara çağrıda bulundu.

İmamoğlu'ndan avukatı Pehlivan'ın annesine mektup: Annelerin duaları, milletimizin vicdanı kazanacak!

İMAMOĞLU'NDAN BEYKOZ ÇAĞRISI

Yarın Beykoz'da buluşuyoruz diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda sanatçı Zülfü Livaneli'nin 'Merhaba' isimli parçasına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

289 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde olan ve İBB davasında 2 bin 300 yıldan fazla hapsi istenen Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Beykoz’da buluşuyoruz. Ben de her zamanki gibi ekran başında olacağım. Sizin o büyük direnişinizi izleyeceğim. Selam olsun hemşehrilerime!"

CHP'NİN 79'UNCU ADRESİ BEYKOZ OLACAK

23 Mart'ta İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin düzenlemeye başladığı Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 79'uncusu Beykoz'daki Sultaniye Parkı'nda saat 19.30'da gerçekleştirilecek.