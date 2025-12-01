'Barzani'nin korumalarına kim müsade etti?' Saray'dan da tepki gelince vatandaş sordu

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanlığı'nın ardından Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı olarak görev almayı sürdüren Mesur Barzani, Türkiye ziyareti kapsamında gittiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde uzun namlulu üniformalı korumaları ile görüntü verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı. Tepkiler artınca önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'tan sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki geldi.

SARAY'DAN DA TEPKİ GELİNCE VATANDAŞ SORDU

Mustafa Akış, yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin misafirlerine uyguladığı bir takım protokoller var. Mesud Barzani’nin şu an Kuzey Irak yönetiminde herhangi bir görevi yok. Bırakın eski bir devlet görevlisini ülkemize bir devlet başkanı dahi gelse tören subayı/yaveri dışında korumaları asla askeri üniforma giyemez ve tabanca dışında uzun namlulu silah ile görevini ifa edemez. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti misafirini Şırnak’ta koruyamayacak zayıf bir devlet değil; bilakis misafirini kendi yaşadığı topraklarda bile koruyabilecek güçte bir ülkedir. Görüntüler uygun düşmemiş." dedi.

Oktay Saral ise "Biz hoş geldin demeyi biliriz; ama devletimizin çizgisini, protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin protokol kuralları dün başka, bugün başka değildir. ...gösterilecek muamele de en fazla eski bir devlet adamına gösterilecek seviyede olur; fazlası devlet ciddiyetini zedeler. Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür. Türkiye Cumhuriyeti, misafirini… Her yerde koruyacak güçte ve kudrettedir. Biz kendi vatanımızda güvenliği başka ellere bırakacak bir devlet değiliz!" dedi.

Akış ve Saral'ın paylaşımlarına vatandaşlardan yanıt gelirken görüntülerin oluşmasına kimin müsade ettiği ve ülkeyi kimin yönettiği soruldu.

'BARZANİ'NİN KORUMALARINA KİM MÜSADE ETTİ?'

Vatandaşların yanıtlarından bazıları şu şekilde oldu:

Ancak görüyoruz ki, Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüntüler ortaya çıkmıştır. Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür. Danışman bey ülkeyi kim yönetiyor acaba?

Barzani'ye övgüler dizen vekiliniz Tatar için ne düşünüyorsunuz.

... Öyle ise soru şu; Bu duruma kim yada kimler, musade etmiş ve müsamaha göstermiştir ?

... Türkiye Cumhuriyeti'ni yok saymaktır ya bu! Daha ne kadar ileri gidebilirler?!

Soru şu ; Otomatik tüfeklerle vs ellerini kollarını sallayarak hududu aşıp TÜRKIYE topraklarına nasıl girdiler ?

Tamam yazdıklarınız yüzde yüz doğru haklısınız peki bu olay yaşandı sorumlusu kim? Devletin en üst mevkii izin vermediyse kim verdi bir açıklama var mı? Bu sorumluluğu sahiplenen var mı?

Bu ülkede yeni doğan bebekler öldürülür sağlık Bakanı istifa etmez otellerde 76 kişi ölü yanarak ölür turizim Bakanı istifa etmez devleti hiçe sayıp Kürdistan askeri ülkede cirit atar yine kimse istifa etmez. Öyle rahatlar. Ama Allah yarına bırakır yanına bırakmaz.

Mustafa Bey iyi güzel söylüyorsunuz da; 1) Bunu engellemek bize (vatandaş) mi kaldı. 2) Yüz yıllık devlet geleneğini, düzenini bilmeyen ya da bildiği halde uygulamayan Valiye bir yaptırım düşünüyormusunuz? 3) O valiyi oraya kim atadı? Hesap soracakmısınız ? 4) ileride böyle bir durumun tekrarlanmaması için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? Bunlara da bir cevap verirseniz sevinirim. Sade Vatandaş