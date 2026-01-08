İstanbul'da zombi uyuşturucu alarmı! Görüntüler dehşete düşürdü



TV spikerlerinden dizilerin başrol oyuncularına ünlü şarkıcılardan Youtube fenomenlerine kadar birçok isim son günlerde uyuşturucu operasyonları ile gözaltına alınıyor, yapılan testlerin ardından birçok isim tutuklanmaya devam ediyor.

Son Dakika | Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 isim tutuklandı

Türkiye son günlerinde neredeyse tamamen bu gündem ile meşgul olurken özellikle İstanbul gibi büyük kentlerin sokakları uyuşturucuya teslim oldu. İllegal yollar ile Türkiye'ye sokulan uyuşturucu maddelerine erişim her geçen gün daha da kolaylaşırken özellikle ABD'de hayli yaygın olan Fentanil uyuşturucusu artık İstanbul sokaklarında.

MECLİS'TE UYARISI YAPILMIŞTI

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, geçtiğimiz haftalarda Meclis'te yaptığı konuşmada sınırlardan Türkiye'ye kimyasal madde adı altında sıvılaştırılmış metamfetamin sokulduğunu, Kayseri'de Fentanil kullanan gençlerin görüntüleri ile sosyal medya hesabından paylaşıp bu uyuşturucunun mevcutlar içerisinde en tehlikeli olanlardan olduğunu kaydetmişti.

"Uyuşturucudan bahsettiniz, teşekkür ediyoruz çalışmalarınız için ama hakikaten yeterli değil. Bugün, Türkiye, ciddi manada bir uyuşturucu çaresizliği içerisinde. Küçücük çocuklarımız, gençlerimiz uyuşturucunun pençesi içerisinde. Lütfen, sınırlarda metamfetaminin sıvılaştırılarak sokulup sokulmadığı -bir kere yakaladığımızı biliyorum- daha sıkı denetlensin. Yanı sıra, Türkiye'ye zehir ihraç etmek isteyenler son derece teknolojik şekilde zehir ihraç ediyorlar. Lütfen, gemilerle gelen, içerisine GPS'ler konmuş radyo sinyalleri veren, özel yöntemlerle sokulmaya çalışılan uyuşturucularla da mücadele edin; özellikle istirham ediyorum."

İSTANBUL'DA ZOMBİ UYUŞTURUCU ALARMI! DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Turhan Çömez aynı maddeden kullanan İstanbul'daki gençlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin bu defa Pendik ilçesinden çekildiğini aktaran Çömez, yetkilileri yeniden uyardı ve Fentanil isimli uyuşturucunun korkunç ve ölümcül olduğunun altını çizdi.

Çömez, bu durumun ciddiye alınması gerektiğini ve kapsamlı mücadele yürütülmesi gerektiğini belirtti.