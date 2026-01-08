İstanbul'da zombi uyuşturucu alarmı! Görüntüler dehşete düşürdü

Yayınlanma:
Türkiye son günlerde ünlülere yönelik dalga dalga yapılan uyuşturucu operasyonları ile güne uyanmaya devam ederken sokaklar kontrolden çıktı. Kullananları zombiye çeviren uyuşturucu olarak bilinen Fentanil, İstanbul sokaklarında görüldü. Gençlerin dehşete düşüren görüntüleri sokakların gerçek durumunu bir kere daha gözler önüne serdi.


TV spikerlerinden dizilerin başrol oyuncularına ünlü şarkıcılardan Youtube fenomenlerine kadar birçok isim son günlerde uyuşturucu operasyonları ile gözaltına alınıyor, yapılan testlerin ardından birçok isim tutuklanmaya devam ediyor.

Son Dakika | Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 isim tutuklandıSon Dakika | Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 isim tutuklandı

Türkiye son günlerinde neredeyse tamamen bu gündem ile meşgul olurken özellikle İstanbul gibi büyük kentlerin sokakları uyuşturucuya teslim oldu. İllegal yollar ile Türkiye'ye sokulan uyuşturucu maddelerine erişim her geçen gün daha da kolaylaşırken özellikle ABD'de hayli yaygın olan Fentanil uyuşturucusu artık İstanbul sokaklarında.

Fentanyl Deaths Reach Epidemic Proportions | Pharmaceutical Litigation

MECLİS'TE UYARISI YAPILMIŞTI

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, geçtiğimiz haftalarda Meclis'te yaptığı konuşmada sınırlardan Türkiye'ye kimyasal madde adı altında sıvılaştırılmış metamfetamin sokulduğunu, Kayseri'de Fentanil kullanan gençlerin görüntüleri ile sosyal medya hesabından paylaşıp bu uyuşturucunun mevcutlar içerisinde en tehlikeli olanlardan olduğunu kaydetmişti.

"Uyuşturucudan bahsettiniz, teşekkür ediyoruz çalışmalarınız için ama hakikaten yeterli değil. Bugün, Türkiye, ciddi manada bir uyuşturucu çaresizliği içerisinde. Küçücük çocuklarımız, gençlerimiz uyuşturucunun pençesi içerisinde. Lütfen, sınırlarda metamfetaminin sıvılaştırılarak sokulup sokulmadığı -bir kere yakaladığımızı biliyorum- daha sıkı denetlensin.

Yanı sıra, Türkiye'ye zehir ihraç etmek isteyenler son derece teknolojik şekilde zehir ihraç ediyorlar. Lütfen, gemilerle gelen, içerisine GPS'ler konmuş radyo sinyalleri veren, özel yöntemlerle sokulmaya çalışılan uyuşturucularla da mücadele edin; özellikle istirham ediyorum."

ekran-goruntusu-2026-01-08-120011.png

İSTANBUL'DA ZOMBİ UYUŞTURUCU ALARMI! DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Turhan Çömez aynı maddeden kullanan İstanbul'daki gençlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin bu defa Pendik ilçesinden çekildiğini aktaran Çömez, yetkilileri yeniden uyardı ve Fentanil isimli uyuşturucunun korkunç ve ölümcül olduğunun altını çizdi.

ekran-goruntusu-2026-01-08-120043.png

Çömez, bu durumun ciddiye alınması gerektiğini ve kapsamlı mücadele yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
Son Dakika | Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu çıktı
Son Dakika | Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu çıktı
İzmir'de fırtına kabusu! Ağaçlar kökünden söküldü: Arabaların üzerine devrildi!
İzmir'de fırtına kabusu! Ağaçlar kökünden söküldü: Arabaların üzerine devrildi!
Son dakika | İstanbul'da lodos tekne batırdı
Son dakika | İstanbul'da lodos tekne batırdı