Öcalan’ın “Bahçeli’ye darbe” sözleri AKP’lileri birbirine düşürdü: PKK sözcüsü, kifayetsiz muhteris…

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan süreç kapsamında AKP, MHP ve DEM Parti İmralı’ya heyet göndermiş ve üç partiden temsilcilerin bulunduğu heyet terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Söz konusu görüşmenin yakınları hala devam ederken AKP’li Şamil Tayyar, konu ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulunmuş ve konuk olduğu TV100 ekranında gazeteci Talat Atilla'nın programında Öcalan'ın İmralı Heyeti'ne 'Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak' dediğini öne sürmüştü.

Şamil Tayyar'dan Bahçeli'ye 'darbe' uyarısı! Öcalan'ın sözlerini hatırlattı

“DEVLET BEY’E DARBE YAPILACAĞINI SÖYLÜYOR”

Tayyar, "Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor" sözlerini sarf etmişti.

Sürecin önündeki en büyük engelin DEM Parti olduğunu savunan Tayyar, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan Devlet Bey’e bu sürecin akamete uğramaması için elinden geldiğince zerafetle davranıyor. Bazen toplumun belli bir kesimini de rahatsız edecek bir şekilde bile iddialı cümleler kullanıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen aynı hassasiyeti karşı tarafta yani DEM’de göremiyoruz. Bu sürecin önündeki en önemli engellerden birisi DEM. En son İmralı ziyaretiyle ilgili Cumhur İttifakı, görüşmenin gizliliğine olağanca dikkat gösterirken DEM Parti gitti PKK’nin yayın organlarına her şeyi anlattı" ifadelerini kullanmıştı.

MHP’DEN ŞAMİL TAYYAR’A SERT YANIT GELDİ!

Şamil Tayyar’ın söz konusu iddialarına MHP cephesinden sert yanıt geldi. Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından iddialara ilişkin “MHP’den Şamil Tayyar'a sert yanıt” başlıklı bir açıklama yaptı.

“Şamil Tayyar’ın İmralı’da kendisiyle görüşen Meclis heyetine Öcalan’ın “Süreç başarılı olmazsa MHP’de Bahçeli’ye karşı darbe olur!” iddiasını MHP’nin medya ve tanıtımdan sorumlu değerli genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir’e sordum.” ifadelerini kullanan Metiner, “Bana verdiği cevap aynen şu oldu: Saçmalamış!” sözlerini sarf etti.

“PKK SÖZCÜSÜ, KİFAYETSİZ MUHTERİS”

Şamil Tayyar ise, Metiner’in sözlerine sert bir karşılık vererek “Mehmet Metiner isimli kifayetsiz muhteris, son dönem PKK sözcüsü gibi ona buna saldırıyor, küçük aklıyla ayar vermeye çalışıyor. Bana da defalarca saldırdı, bir dönem AK Parti’de vekillik yapması nedeniyle saldırılarına kör ve sağır kalmayı tercih ettim. Bugünkü şark kurnazlığı karşısında artık yeter.” ifadelerini kullandı

Tayyar, paylaşımında Metiner'e sert ifadelerle yüklenirken “Bak müptezel! AK Parti ilişkisini nasıl ranta dönüştürdüğünü, sahte kabadayılığının gerisinde ne tür çıkar ilişkisi olduğunu herkes biliyor. Devletin âli menfaatleri senin anlayacağın, idrak edeceğin mevzular değil. Bir gün o kirli hesaplarının hesabını vereceksin, bugünkü yılışıklıkların da seni kurtaramayacak.” sözlerini sarf etti.