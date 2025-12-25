Suriye'nin başkenti Şam'da, ABD öncülüğündeki Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonu tarafından ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda terör örgütü IŞİD'in üst düzey bir ismi hedef alındı.

ORTAK OPERASYONDA ÜST DÜZEY İSİM YAKALANDI

Suriye'nin resmi devlet televizyon kanalı El-İhbariyye, Şam’daki İçişleri Bakanlığı kaynaklı bir haberde, "Koalisyon güçleri ile iç güvenlik birimleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, IŞİD'in sözde Şam valisi yakalandı" ifadelerini kullandı.

"EBU ÖMER TAYBA" KOD ADLI LİDER ELE GEÇİRİLDİ

Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Ahmed Dalati, konuya ilişkin açıklama yaptı. Dalati, uzun süreli bir takibin ardından Muaddamiyye ilçesinde IŞİD'e ait bir hücreye yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyonun İçişleri Bakanlığı, Genel İstihbarat ve koalisyon güçlerinin ortak çalışması olduğunu vurguladı.

YAKALANANLAR PATLAYICI YELEKLİYDİ

Komutan Dalati, operasyon sonucunda IŞİD'in sözde Şam valisi, "Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi ile bazı yardımcılarının üzerlerinde patlayıcı yeleklerle birlikte etkisiz hale getirildiklerini açıkladı.