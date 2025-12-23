Başkentte IŞİD'in finans kaynaklarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin banka hesap hareketleri ve sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, Türkiye'de yaşayan şahısların Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü mensuplarına ve ailelerine sistematik olarak para transferi yaptığı belirlendi.

"İNFAK" VE "YARDIM" ADI ALTINDA TERÖR FİNANSMANI

Türkiye'de yaşayan ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten IŞİD silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, 'infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darul erkam' gibi açıklamalarla örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak IŞİD silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağladıkları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA MERKEZLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Haklarında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlarından işlem başlatılan 10 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri operasyon başlattı. Ekiplerin belirlenen adreslerdeki arama ve gözaltı çalışmaları devam ediyor.