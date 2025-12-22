MİT'ten sınır ötesi operasyon! İntihar saldırısı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı

Operasyon süreci, MİT'in bölgedeki istihbari çalışmalarıyla başladı. Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaparak IŞİD bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir şahsın varlığı tespit edildi. Yapılan detaylı takipler sonucunda, söz konusu kişinin sadece bir örgüt üyesi olmadığı, IŞİD kamplarında aktif görevler alarak zamanla yöneticiliğe terfi ettiği anlaşıldı.

İstihbarat birimleri, şahsın kimliğini "Yahya" kod adlı Mehmet Gören olarak netleştirdi. Gören'in, geçmiş dönemde Türkiye’den Afganistan-Pakistan bölgesine örgüt unsuru aktarımında kilit rol oynayan ve daha önce yakalanıp Türkiye’de tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi.

4 FARKLI BÖLGEDE "İNTİHAR EYLEMİ" TEHDİDİ

MİT'in yürüttüğü çalışmalar, Mehmet Gören'in oluşturduğu tehdidin boyutunu da ortaya koydu. Teröristin; Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa’da sivil halkı hedef alacak intihar eylemleri gerçekleştirmeyi kabul ettiği ve bu yönde görevlendirildiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Gören’in, Pakistan’da IŞİD unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN HATTINDA OPERASYON

Şahsın güncel konumunun belirlenmesi üzerine MİT, sınır ötesinde operasyon düğmesine bastı. Afganistan-Pakistan alanında gerçekleştirilen operasyon neticesinde Mehmet Gören sağ olarak yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.

EYLEM PLANLARI VE İTİRAFLAR

Sorguya alınan Mehmet Gören'in ifadeleri, şu bilgileri ortaya çıkardı: