MİT'ten sınır ötesi operasyon! İntihar saldırısı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı

MİT'ten sınır ötesi operasyon! İntihar saldırısı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
Yayınlanma:
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü IŞİD'e yönelik sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonla örgütün sözde Horasan Vilayeti (ISKP) yapılanması içerisinde yönetici konumuna kadar yükselen ve "intihar eylemcisi" olarak görevlendirilen "Yahya" kod adlı Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan hattında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Operasyon süreci, MİT'in bölgedeki istihbari çalışmalarıyla başladı. Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaparak IŞİD bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir şahsın varlığı tespit edildi. Yapılan detaylı takipler sonucunda, söz konusu kişinin sadece bir örgüt üyesi olmadığı, IŞİD kamplarında aktif görevler alarak zamanla yöneticiliğe terfi ettiği anlaşıldı.

İstihbarat birimleri, şahsın kimliğini "Yahya" kod adlı Mehmet Gören olarak netleştirdi. Gören'in, geçmiş dönemde Türkiye’den Afganistan-Pakistan bölgesine örgüt unsuru aktarımında kilit rol oynayan ve daha önce yakalanıp Türkiye’de tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi.

4 FARKLI BÖLGEDE "İNTİHAR EYLEMİ" TEHDİDİ

MİT'in yürüttüğü çalışmalar, Mehmet Gören'in oluşturduğu tehdidin boyutunu da ortaya koydu. Teröristin; Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa’da sivil halkı hedef alacak intihar eylemleri gerçekleştirmeyi kabul ettiği ve bu yönde görevlendirildiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Gören’in, Pakistan’da IŞİD unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN HATTINDA OPERASYON

Şahsın güncel konumunun belirlenmesi üzerine MİT, sınır ötesinde operasyon düğmesine bastı. Afganistan-Pakistan alanında gerçekleştirilen operasyon neticesinde Mehmet Gören sağ olarak yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.

EYLEM PLANLARI VE İTİRAFLAR

Sorguya alınan Mehmet Gören'in ifadeleri, şu bilgileri ortaya çıkardı:

  • Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile olan irtibatı,
  • IŞİD bünyesinde aldığı silahlı ve dini eğitimlerin detayları,
  • Örgüt tarafından kendisine tebliğ edilen intihar eylemi görevinin ayrıntıları.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Türkiye
Özgür Özel: AK Parti'nin tek derdi taht kavgası
Özgür Özel: AK Parti'nin tek derdi taht kavgası
Bursa’da korkutan olay! Suntaların altına kalan işçi yaralandı
Bursa’da korkutan olay! Suntaların altına kalan işçi yaralandı
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri belli oldu
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri belli oldu