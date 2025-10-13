Nijerya'da ordu ile terör örgütü çatıştı: 15 terörist öldü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında çıkan çatışmada 15 terörist öldürüldü. Teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonu komutanlarından Uba Sani, çatışmanın bilançosunu yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Çatışma, Borno eyaletine bağlı Kaga bölgesinde ordu birlikleri ile Boko Haram üyeleri arasında yaşandı. Komutan Sani'nin açıklamasına göre, çatışma sonucunda 15 terörist öldürüldü, çok sayıda terörist ise yaralı olarak olay yerinden kaçtı.

Çatışmadaa 4 askerin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ordu birlikleri, çatışmanın ardından teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmat ele geçirdi.

Barda dehşet! 4 kişi öldü en az 20 kişi yaralandı

BOKO HARAM'IN BÖLGEDEKİ ETKİSİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana faaliyet alanını genişleterek ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı.

