Barda dehşet! 4 kişi öldü en az 20 kişi yaralandı
Yayınlanma:
ABD'nin South Carolina eyaletinde bir barda meydana gelen silahlı olayda 4 kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı.
Beaufort County Şerif Ofisi, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
4 KİŞİ ÖLDÜ EN AZ 20 KİŞİ YARALANDI
Açıklamada, eyaletin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı olay meydana geldiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, polisin silahlı olayla ilgili incelemelere devam ettiği bildirildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)