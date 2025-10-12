Barda dehşet! 4 kişi öldü en az 20 kişi yaralandı

ABD'nin South Carolina eyaletinde bir barda meydana gelen silahlı olayda 4 kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı.

ABD'de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var!

Beaufort County Şerif Ofisi, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

4 KİŞİ ÖLDÜ EN AZ 20 KİŞİ YARALANDI

Açıklamada, eyaletin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı olay meydana geldiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, polisin silahlı olayla ilgili incelemelere devam ettiği bildirildi.