Barda dehşet! 4 kişi öldü en az 20 kişi yaralandı

Yayınlanma:
ABD'nin South Carolina eyaletinde bir barda meydana gelen silahlı olayda 4 kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı.

ABD'nin South Carolina eyaletinde bir barda meydana gelen silahlı olayda 4 kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı.

ABD'de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var!ABD'de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var!

Beaufort County Şerif Ofisi, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

4 KİŞİ ÖLDÜ EN AZ 20 KİŞİ YARALANDI

Açıklamada, eyaletin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı olay meydana geldiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, polisin silahlı olayla ilgili incelemelere devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

