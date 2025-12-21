ABD'de elektrik kaosu! Restoran ve dükkanlar kapatıldı

ABD'de elektrik kaosu! Restoran ve dükkanlar kapatıldı
ABD'nin San Francisco kentinde yaşanan büyük kesinti 130 binden fazla ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı.

ABD'nin San Francisco kentinde dün akşam, kentin neredeyse üçte birini etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi meydana geldi.

130 BİN EV VE İŞ YERİ ETKİLENDİ

Elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 130 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı ve birçok mahalle karanlığa gömüldü.

Toz fırtınası nedeniyle 55 bin kişi elektriksiz kaldı

RESTORANLAR KAPANDI, TOPLU TAŞIMA AKSADI

Kesinti nedeniyle restoran ve dükkanlar kapatılırken, elektrik kesintisi toplu taşımada aksamalara yol açtı ve bazı istasyonların hizmet dışı kalmasına neden oldu.

San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandığını belirterek, vatandaşlara gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

