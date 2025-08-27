Toz fırtınası nedeniyle 55 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde yüzlerce metreye ulaşan ’Haboob’ adlı toz fırtınası elektrik kesintisine ve uçuş iptallerine neden oldu.

Kentte yaklaşık 55 bin abonenin elektriksiz kaldığı açıklandı. Meteoroloji yetkilileri, sıcak ve kuru havanın bölgede bir süre daha etkili olacağını belirtti.