Muğla'yı fırtına vurdu: Evlerin çatısı minarenin külahı düştü

Muğla’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan fırtına, gece boyunca etkisini sürdürdü. Vatandaşlar sokaklarda yürümekte zorlanırken, çok sayıda evin çatısı uçtu ve bazı binalarda ciddi hasarlar oluştu.

Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi’ndeki Alaattin Yalçın Camisi’nin minaresinin külah kısmı fırtınanın etkisiyle yerinden söküldü. Minarenin külahının devrilmesi sırasında çevredeki evlerden birine elektrik direği düştü ve evde hasar meydana geldi. Bunun yanı sıra, kent genelinde çok sayıda ağaç kökünden devrildi.

Evine ve caminin minaresine zarar geldiğini söyleyen Mehmet Pehlivan, “45 yaşındayım, Düğerek’te bugüne kadar böyle bir rüzgar görmedim. Çatılar uçtu, balkonum yıkıldı. Normalde balkonda yatıyorum, Allah’tan o sırada içerideydim. Camimizin minaresinin külahı bir anda düştü. Gözlerimin önünde oldu ama çekemedim. Allah korudu” ifadelerini kullandı.

Bölgede görev yapan ekipler, fırtınanın yol açtığı hasarı tespit etmek için çalışmalarını başlattı. Yetkililer, vatandaşlara ev ve araçlarını güvenli alanlarda tutmaları, ağaç ve çatı uçmalarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.