Muğla'yı fırtına vurdu: Evlerin çatısı minarenin külahı düştü

Muğla'yı fırtına vurdu: Evlerin çatısı minarenin külahı düştü
Yayınlanma:
Muğla’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, bazı evlerin çatılarının uçmasına ve Alaattin Yalçın Camisi’nin minaresinin külahının devrilmesine yol açtı.

Muğla’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan fırtına, gece boyunca etkisini sürdürdü. Vatandaşlar sokaklarda yürümekte zorlanırken, çok sayıda evin çatısı uçtu ve bazı binalarda ciddi hasarlar oluştu.

mugla-3.jpg

Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi’ndeki Alaattin Yalçın Camisi’nin minaresinin külah kısmı fırtınanın etkisiyle yerinden söküldü. Minarenin külahının devrilmesi sırasında çevredeki evlerden birine elektrik direği düştü ve evde hasar meydana geldi. Bunun yanı sıra, kent genelinde çok sayıda ağaç kökünden devrildi.

mugla-2.jpg

Evine ve caminin minaresine zarar geldiğini söyleyen Mehmet Pehlivan, “45 yaşındayım, Düğerek’te bugüne kadar böyle bir rüzgar görmedim. Çatılar uçtu, balkonum yıkıldı. Normalde balkonda yatıyorum, Allah’tan o sırada içerideydim. Camimizin minaresinin külahı bir anda düştü. Gözlerimin önünde oldu ama çekemedim. Allah korudu” ifadelerini kullandı.

mugla-1.jpg

Bölgede görev yapan ekipler, fırtınanın yol açtığı hasarı tespit etmek için çalışmalarını başlattı. Yetkililer, vatandaşlara ev ve araçlarını güvenli alanlarda tutmaları, ağaç ve çatı uçmalarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Türkiye
Korkulan oldu! Antalya'daki yangın yerleşim yerlerinin dibine kadar geldi
Antalya'daki yangın yerleşim yerlerinin dibine kadar geldi
TOKİ inşaatında parasını alamayan işçi çatıya çıktı!
TOKİ inşaatında parasını alamayan işçi çatıya çıktı!
Menzil Şeyhi 'yapmayın' dese de durmadılar: 3 gün süren düğünde cemaat birbirine girdi
Menzil Şeyhi 'yapmayın' dese de durmadılar: 3 gün süren düğünde cemaat birbirine girdi