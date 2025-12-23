İmamoğlu'ndan yeni mesaj: O günler çok yakın

İmamoğlu'ndan yeni mesaj: O günler çok yakın
Yayınlanma:
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında "Yine en güzel bayramları, en coşkulu şekilde, birlikte kutlayacağız. Hiç merak etmeyin, çok yakın o günler" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımladı. İmamoğlu, “Çok yakında en güzel bayramları birlikte kutlayacağız” dedi.

‘HEP BİRLİKTE MUTLAKA BAŞARIRIZ’

İmamoğlu, yayımladığı paylaşımda bulunan videoda “Yine en güzel bayramları birlikte kutlayacağız” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Hep birlikte pırıl pırıl aydınlığa koşarsak eninde sonunda mutlaka başarırız. Hazır mıyız İstanbul? Milletimizin yeni zaferleri için hazır mıyız? Güzel bir geleceğe hazır mıyız?.. Unutmayın Atatürk, gençlerden aldığı o büyük güçle yola çıkmıştı. Ben hepinizi çok seviyorum, hepinize çok güveniyorum, hepinizin geleceği aydınlık olsun."

Ekrem İmamoğlu o çocuğu paylaştı: Ayaz'dan utanın!Ekrem İmamoğlu o çocuğu paylaştı: Ayaz'dan utanın!

İmamoğlu İmralı süreci için kritik mesajını verdiİmamoğlu İmralı süreci için kritik mesajını verdi

‘ÇOK YAKIN O GÜNLER’

İmamoğlu konuşmasını "Yine en güzel bayramları, en coşkulu şekilde, birlikte kutlayacağız. Hiç merak etmeyin, çok yakın o günler" diyerek sonlandırdı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

