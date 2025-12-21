Ekrem İmamoğlu o çocuğu paylaştı: Ayaz'dan utanın!

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yine kendisi gibi tutuklu bulunan 18 yıllık makam şoförünün oğlunu paylaşarak, "Devletin temeli ve teminatı olan Yüce Türk Yargısının itibarı, hiç bu kadar zarar görmemiştir! AYAZ’dan utanın! Türkiye’nin geleceğinden, milletimizden utanın!" dedi.