Ekrem İmamoğlu o çocuğu paylaştı: Ayaz'dan utanın!

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yine kendisi gibi tutuklu bulunan 18 yıllık makam şoförünün oğlunu paylaşarak, "Devletin temeli ve teminatı olan Yüce Türk Yargısının itibarı, hiç bu kadar zarar görmemiştir! AYAZ’dan utanın! Türkiye’nin geleceğinden, milletimizden utanın!" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "tutuksuz yargılama haktır" dedi.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'n konuşma yaptığı Aile Dayanışma Ağı toplantısında, 18 yıllık makam şoförü Recep Cebeci'nin 10 yaşındaki oğlu Ayaz'ı gördüğünü söyledi. Yapılan hukuksuz tutuklamalara dikkat çekti ve "Ayaz'dan utanın!" dedi.

"AYAZ'DAN UTANIN"

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili eşim Dilek’in, Silivri’de ADA (Aile Dayanışma Ağı) toplantısındaki konuşması sırasında AYAZ evladımızı gördüm.

AYAZ, 10 yaşında, 18 yıllık makam şoförüm Recep’in oğlu.

AYAZ, masumiyetin, mazlumun simgesi…

Görevi direksiyon başında, arabasının kapısında durmak olan ŞOFÖRLER,

Görevi ilgili kamu görevlisini korumak, kollamak olan GÜVENLİK GÖREVLİLERİ,

ÖZEL KALEM SORUMLULARI, EVLATLAR, KADIN, ANNE TUTSAKLAR, AKRABALAR, AİLELER, HASTA TUTSAKLAR…

Soruyorum:

Yargı rehin alır mı?

Yargı zalimlik yapar mı?

Yargı öç alır mı, kin duyar mı?

Devletin temeli ve teminatı olan Yüce Türk Yargısının itibarı, hiç bu kadar zarar görmemiştir!

AYAZ’dan utanın! Türkiye’nin geleceğinden, milletimizden utanın!

TUTUKSUZ YARGILANMA HAKTIR!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

