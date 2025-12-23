Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: Bir kişi kurtarılamadı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı. Kaza, Kadirli-Osmaniye karayolunun Karabacak köyü Tatarlı kavşağında gerçekleşti.

İKİ ARAÇ KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Kaza, 80 LP 814 ile 31 ARN 937 plakalı iki otomobilin söz konusu kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan, Kesikkeli köyü muhtar azası Erdal Babur, hayati tehlikeyi atlatamayarak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedeni ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.