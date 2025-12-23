Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: Bir kişi kurtarılamadı

Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: Bir kişi kurtarılamadı
Yayınlanma:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı. Kaza, Kadirli-Osmaniye karayolunun Karabacak köyü Tatarlı kavşağında gerçekleşti.

İKİ ARAÇ KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Kaza, 80 LP 814 ile 31 ARN 937 plakalı iki otomobilin söz konusu kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan, Kesikkeli köyü muhtar azası Erdal Babur, hayati tehlikeyi atlatamayarak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Otomobille çarpışan TIR devrildi! Feci kazada 2 kişi yaralandıOtomobille çarpışan TIR devrildi! Feci kazada 2 kişi yaralandı

Servisin çarptığı yaya öldü: İzlemek için duranlar zincirleme kaza yaptıServisin çarptığı yaya öldü: İzlemek için duranlar zincirleme kaza yaptı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedeni ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Türkiye
Türkiye’den Dubai’ye ‘fuhuş köprüsü’ iddiası
Türkiye’den Dubai’ye ‘fuhuş köprüsü’ iddiası
Çanakkale’de kan donduran katliam! Tartıştığı eski çifti silahla öldürdü
Çanakkale’de kan donduran katliam! Tartıştığı eski çifti silahla öldürdü