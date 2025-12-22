Otomobille çarpışan TIR devrildi! Feci kazada 2 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.
Kaza, Ankara-Konya kara yolunun 88. kilometresi Kömişini Mahallesi kavşağında meydana geldi.
MERMER YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
55 DJ 754 plakalı otomobili kullanan Gülcan A.'ya, yol kenarındaki tesisten çıkarken, Mehmet A. yönetimindeki 41 RT 890 plakalı mermer yüklü tır çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle tır yol ortasına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Yaralanan tır sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Gülcan A. da kazada hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle kapanan Ankara-Konya kara yolunda trafik bir süre alternatif yoldan kontrollü olarak sağlandı.
Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)