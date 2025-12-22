Servisin çarptığı yaya öldü: İzlemek için duranlar zincirleme kaza yaptı

Yayınlanma:
Diyarbakır'da bir servis minibüsünün çarptığı 55 yaşındaki yaya hayatını kaybetti, minibüsün devrilmesiyle 4 kişi yaralandı. Aynı noktada, kazayı izlemek için duran araçların karıştığı ikinci bir zincirleme kaza daha yaşandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı’nın 10. kilometresinde akşam saatlerinde trafik kazaları yaşandı. İlk kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 21 AAT 661 plakalı servis minibüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki Abdülkadir Aslan'a çarptı. Aslan yaşamını yitirirken devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

MİNİBÜS DEVRİLDİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra karşı şeride devrildi. Olaya müdahale eden sağlık ekipleri, Abdülkadir Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste bulunan sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: Feci kaza kamerada!Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: Feci kaza kamerada!

Eve dönüş yolunda kaza: Liseli genç hayatını kaybettiEve dönüş yolunda kaza: Liseli genç hayatını kaybetti

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aslan'ın cenazesi ise adli inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İZLEYEN ARAÇLAR ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI

Aynı noktada, bu kazayı izlemek isteyen sürücülerin neden olduğu ikinci bir kaza daha gerçekleşti. Diyarbakır yönünden gelen 21 AET 576 plakalı özel halk otobüsü, 21 ACR 080 plakalı otomobil ve 21 AEG 987 plakalı kargo minibüsü, sürücülerinin yavaşlayıp durması sonucu birbirine çarptı. Bu zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Her iki kazayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Kazalar nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, yaralıların ve cenazenin bölgeden alınması ile normale döndü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Türkiye
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Yaşar Koz...
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Yaşar Koz...
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: Feci kaza kamerada!
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: Feci kaza kamerada!