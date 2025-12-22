Eve dönüş yolunda kaza: Liseli genç hayatını kaybetti

Aksaray'da 17 yaşındaki Kadir Akça'nın kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette Akça ile bulunan arkadaşı Hasan Fatih Gök yaşamını yitirdi.

EVE DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

Hazım Kulak Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Kadir Akça, kendisi gibi amatör sporcu olan arkadaşı, Abdülhamid Han Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hasan Fatih Gök'ü motosikletiyle evine götürdüğü sırada kaza yaptı.

LİSELİ HASAN HAYATINI KAYBETTİ

Taşpazar Mahallesi’nde Yusuf Samur'un kullandığı otomobil ile çarpışan motosikletin kasklı sürücüsü Kadir Akça yaralanırken, kasksız Hasan Fatih Gök olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kadir Akça ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı duyup gelen arkadaşları, birbirlerine sarılıp ağladı.

Otomobil sürücüsü Yusuf Samur polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.