Kahreden tesadüf: Ağabeyinin de öldüğü motosikletle geçirdiği kazada can verdi
İzmir'in Kınık ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayarak uygulamadan kaçmaya çalışan T.U. (36), takip sırasında motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Furkan Korkmaz (17) yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın ağabeyi Kemal Korkmaz'ın (21) da geçen yıl aynı motosikletle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

İzmir'in Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 35 CPB 428 plakalı otomobilin sürücüsü T.U. (36), yol kenarında uygulama yapan jandarma trafik ekiplerini görüp, hızını arttırdı.

KAÇARKEN MOTOSİKLETE ÇARPTI

Ekiplerin takibe aldığı otomobil, Poyracık Mahallesi Bergama Caddesi'nde 35 BOC 845 plakalı motosiklete, ardından da park halindeki 35 BOC 845 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Motosikletin kasksız sürücüsü Furkan Korkmaz yaşamını yitirirken, otomobildeki A.A. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan A.A., ardından ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan kontrollerde, A.A.'nın beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sürücü T.U. gözaltına alındı.

KAHREDEN DETAY: AĞABEYİ DE AYNI MOTOSİKLETLE KAZADA ÖLMÜŞ

Furkan Korkmaz’ın ağabeyi Kemal Korkmaz’ın da geçen yıl eylül ayında aynı motosikletle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

3.70 PROMİL ALKOLLÜ

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü T.U.’nun 3.70 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

