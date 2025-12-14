Ankara'da gece yarısı feci kaza! Otomobil takla attı

Ankara'da gece yarısı feci kaza! Otomobil takla attı
Yayınlanma:
Ankara'da otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobil vinçle kaldırıldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil önce motosiklete ardından sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla attı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 CDD 914 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikametteki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

ankarada-otomobil-motosiklete-ve-sinya-1062241-315222.jpg

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Daha sonra savrulan otomobil, Seyfi Saltoğlu Bulvarı'ndaki sinyalizasyon direğine çarparak takla attı.

Kaza yapan kamyona arkadan çarptı! Sürücü olay yerinde can verdiKaza yapan kamyona arkadan çarptı! Sürücü olay yerinde can verdi

Kaza sonucu araçta bulunan 3 kişi ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

ankarada-otomobil-motosiklete-ve-sinya-1062245-315222.jpg

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil ise vinç yardımıyla alandan çekildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

