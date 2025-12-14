Kaza yapan kamyona arkadan çarptı! Sürücü olay yerinde can verdi

Adana'da kaza yaptığı için yolda duran bir kamyona otomobil çarptı. Otomobilin sürücü 29 yaşındaki Emin Momyak yaşamını yitirdi.

Akşam saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Ahmet U.'nun kullandığı 31 AYS 976 plakalı kamyon, Aykut Can K.'nın yönetiminde bulunan 80 AGK 573 plakalı otomobilin sol arka tarafına çarptı.

DURAN KAMYONA HIZLA ÇARPTI

İki sürücü kaza nedeniyle araçlarından indiği sırada Emin Momyak kontrolündeki 34 EM 7241 plakalı otomobil, duran kamyona arkadan hızla çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonun altına giren otomobilde sıkışan sürücü ve yanında yolcu konumundaki iki kişi, itfaiye ekibinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Momyak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı iki kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Momyak’ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü ve diğer otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.