Hatay'da yürek yakan kaza! İki kardeş birden öldü

Yayınlanma:
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosiklette bulunan kardeşler hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen feci kazada iki kardeş 18 yaşındaki Mustafa Cemali ve kardeşi 15 yaşındaki Ali Cemali yaşamını yitirdi.

Kaza, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde saat 21.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. yönetimindeki 34 CCS 040 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mustafa Cemali idaresindeki 31 Y 0615 plakalı motosiklete çarptı.

hatayda-otomobilin-carptigi-motosiklett-1062198-315207.jpg

YOLA SAVRULDULAR

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonetle çarpışan 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybettiKamyonetle çarpışan 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan kardeşi Ali Cemali, ağır yaralandı.

hatayda-otomobilin-carptigi-motosiklett-1062196-315207.jpg

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı iki kardeş, ambulans ile kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

