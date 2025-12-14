Hatay'da yürek yakan kaza! İki kardeş birden öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen feci kazada iki kardeş 18 yaşındaki Mustafa Cemali ve kardeşi 15 yaşındaki Ali Cemali yaşamını yitirdi.

Kaza, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde saat 21.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. yönetimindeki 34 CCS 040 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mustafa Cemali idaresindeki 31 Y 0615 plakalı motosiklete çarptı.

YOLA SAVRULDULAR

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan kardeşi Ali Cemali, ağır yaralandı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı iki kardeş, ambulans ile kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.