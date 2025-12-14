Fethiye'de acı olay: 77 yaşındaki adam kaza kurbanı oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü 77 yaşındaki Ekrem Yiğit yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saat 20.00 civarında Yanıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki 42 GB 063 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Ekrem Yiğit’in kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Yiğit ağır bir şekilde yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede Yiğit’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazanın ardından yapılan incelemelerin ardından Yiğit’in cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazaya karışan A.Ö.’yü gözaltına alarak ifadesini aldı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.