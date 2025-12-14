Şehir merkezlerinde göz gözü görmedi

Eskişehir ve Sakarya'da, sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, şehir merkezlerinde ve kara yolunda görüş mesafesine 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.