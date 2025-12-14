Şehir merkezlerinde göz gözü görmedi
Eskişehir ve Sakarya'da, sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, şehir merkezlerinde ve kara yolunda görüş mesafesine 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.
Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis sonucu görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK YAŞADI
Yoğun sisin etkili olduğu Eskişehir-Ankara kara yolunda da sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.
Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
SAKARYA'DA DA SİS ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Sakarya'nın merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis, bazı bölgelerde görüş mesafesini sürücüler için tehlikeli seviyeye kadar düşürdü.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)