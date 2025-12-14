Şehir merkezlerinde göz gözü görmedi

Şehir merkezlerinde göz gözü görmedi
Yayınlanma:
Eskişehir ve Sakarya'da, sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, şehir merkezlerinde ve kara yolunda görüş mesafesine 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Eskişehir ve Sakarya'da, yoğun sis etkili oldu.

Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis sonucu görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

eskisehir-ve-sakaryada-yogun-sis-etkili-oldu.jpg

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK YAŞADI

Yoğun sisin etkili olduğu Eskişehir-Ankara kara yolunda da sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.

porsuk-cayi.jpg

Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

porsuk-cayi-2.jpg

SAKARYA'DA DA SİS ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Sakarya'nın merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis, bazı bölgelerde görüş mesafesini sürücüler için tehlikeli seviyeye kadar düşürdü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
Türkiye
Hakan Fidan'dan YPG'ye siyaset çağrısı: Yoksa operasyon
Hakan Fidan'dan YPG'ye siyaset çağrısı: Yoksa operasyon
Sultan 'annesini kelebek ile kandırıp pencereden attı' dedi! İşte Güllü'nün kızının ‘beyaz kelebek’ savunması
Sultan 'annesini kelebek ile kandırıp pencereden attı' dedi! İşte Güllü'nün kızının ‘beyaz kelebek’ savunması
Bisikletle 3 bin 450 km gidip Medine'ye vardı: 68 yaşında rekor yolculuk
Bisikletle 3 bin 450 km gidip Medine'ye vardı: 68 yaşında rekor yolculuk