28 gündür göçük altında aranıyordu: Şantiye müdürünün cenazesine ulaşıldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Sivas'ın Divriği ilçesinde, demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesi 28 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlçeye bağlı Çaltı köyündeki demir madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Sabri Yıldırım'ın (66) cansız bedenine ulaşıldı.

CENAZE AFAD VE JANDARMA TARAFINDAN ÇIKARILDI

Alandaki toprak ve kayaların iş makineleri yardımıyla başka bir yere alınmasının ardından ulaşılan cenaze, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Göçük altında kalan şantiye müdürü 21 gündür aranıyorGöçük altında kalan şantiye müdürü 21 gündür aranıyor

Cenazenin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

18 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı18 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı

NE OLMUŞTU?

Demir madeninin şantiye müdürü Sabri Yıldırım, Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşmüş ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalmıştı.

Kaynak:AA

