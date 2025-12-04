18 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında 17 Kasım tarihinde yaşanan göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’a (66) ulaşma çabası 18. gününe girdi.

Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluşmuş ve şantiye müdürü Yıldırım toprak altında kalmıştı. Madendeki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gece saatlerinde ara verilen arama kurtarma çalışmaları, her sabah yeniden başlatılıyor ve iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Arama faaliyetlerine AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve komando timleri ile UMKE’den oluşan toplam 39 personel katılıyor. Ekiplere destek amacıyla bir de kadavra arama köpeği kullanılıyor. Yetkililer, Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanması nedeniyle çalışmaların büyük bir titizlikle ve dikkatle yürütüldüğünü bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.