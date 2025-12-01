15 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı

Yayınlanma:
Sivas'ın Divriği ilçesindeki demir madeni ocağında 17 Kasım’da meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı (66) arama çalışmaları 15 gündür aralıksız devam ediyor.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde, 17 Kasım tarihinde demir madeni ocağında yaşanan göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı (66) arama kurtarma çalışmaları 15. güne girdi.

Yıldırım’ın, maden ocağında cevher üretimi yapılan alanda heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağının kayması sonucu heyelanlı bölgeye düştüğü ve ardından gelen toprak yığınının kaymasıyla göçük altında kaldığı belirlenmişti.

sivasta-maden-ocaginda-gocuk-1.jpg

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Madende dört ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE’den oluşan 9 araç ve 42 personel katılıyor. Ekiplere aramalarda bir de kadavra arama köpeği destek veriyor.

Yetkililer, Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanması nedeniyle çalışmaların iş makineleri yardımıyla büyük bir dikkat ve titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Ekipler, tüm risklere rağmen Sabri Yıldırım'a ulaşma çabasını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

