15 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde, 17 Kasım tarihinde demir madeni ocağında yaşanan göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı (66) arama kurtarma çalışmaları 15. güne girdi.

Yıldırım’ın, maden ocağında cevher üretimi yapılan alanda heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağının kayması sonucu heyelanlı bölgeye düştüğü ve ardından gelen toprak yığınının kaymasıyla göçük altında kaldığı belirlenmişti.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Madende dört ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE’den oluşan 9 araç ve 42 personel katılıyor. Ekiplere aramalarda bir de kadavra arama köpeği destek veriyor.

Toprak altında 14. gün: Şantiye müdürü hala bulunamadı

Yetkililer, Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanması nedeniyle çalışmaların iş makineleri yardımıyla büyük bir dikkat ve titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Ekipler, tüm risklere rağmen Sabri Yıldırım'a ulaşma çabasını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

