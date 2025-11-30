Toprak altında 14. gün: Şantiye müdürü hala bulunamadı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 14 gündür devam ediyor.

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla devam ediyor.

sivasta-maden-ocaginda-gocuk-1.jpg

Sivas'ta 66 yaşındaki işçi 12 gündür toprak altındaSivas'ta 66 yaşındaki işçi 12 gündür toprak altında

GENİŞ KATILIMLI EKİPLER SAHADA

Madende 5 ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 9 araç, 42 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.

sivasta-maden-ocaginda-gocuk-3.jpg

Bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanırken, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Kaynak:AA

