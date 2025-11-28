Sivas'ta 66 yaşındaki işçi 12 gündür toprak altında

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde bulunan demir madeni ocağında 17 Kasım tarihinde yaşanan göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı (66) arama kurtarma çalışmaları 12. gününe girerken, ekiplerin umutlu bekleyişi sürüyor.

Yıldırım’ın, maden ocağında cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağının kayması sonucu heyelanlı bölgeye düştüğü ve toprak yığınının kaymasıyla göçük altında kaldığı belirlenmişti.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gece ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde iş makineleri yardımıyla yeniden başlandı. Arama kurtarma ekipleri, kayıp şantiye müdürüne ulaşmak için madende beş ayrı noktada yoğun bir çaba gösteriyor.

Çalışmalara Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den toplam 9 araç ve 42 personel katılıyor. Ekiplere aramalarda bir de kadavra arama köpeği destek veriyor. Yetkililer, bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanması nedeniyle çalışmaların büyük bir titizlikle ve yüksek risk altında yürütüldüğünü bildirdi.